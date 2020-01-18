Niğde-Adana otoyolunda zincirleme kaza! 3 ölü, çok sayıda yaralı

Niğde-Adana otoyolunun Çeleme deresi yakınlarında, dün gece zincirleme trafik kazası yaşandı. Yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen kazaya TIR ve otomobiller karıştı.

İlk aracın ani fren yapması sonucu arkadan gelen araçların ona çarparak durmasından sonra gerçekleşen kaza sonrasında duran araçlarıdan inen Suat Darakçı ve Yusuf Başar'a başka 2 araç çarptı.

Sürücüsünün Ferdi Boran olduğu anlaşılan ve fren yaparak kazaya neden olan araç ta diğer araçların çarpmasından sonra panik yaparak kaçmaya çalışırken Çeleme Deresi viyadüğünden uçuruma düştü. Ferdi Boran orada hayatını kaybederken olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucu kaza yerinde araç çarpan Suat Darakçı ve Yusuf Başar'ında kaza anında yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan 12 kişinin çeşitli yerlerinden yaralanması sonucu sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirdikten sonra ambulansla çevre hastanelere sevkini sağladı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenilirken 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza sebeiyle Otoyol yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalmasının ardından trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan çekmesinin ardından Otoyol trafiğe açıldı.