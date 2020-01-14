İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120939
ALTIN
294.278
DOLAR
5.8690
STERLİN
7.6719
EURO
6.5491

Niğde'de mangal gece yarısı facia yarattı! Ölü ve yaralılar var

Niğde'ye bağlı Ulukışla ilçesinde evde yapılan mangal faciayla sonuçlandı. Mangaldan çıkan kıvılcımlar yangına neden olurken yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişide yaralandı.

14 Ocak 2020 Salı 13:30
Niğde'de mangal gece yarısı facia yarattı! Ölü ve yaralılar var

Mangaldan çıkan kıvılcımların bir anda evin alev alarak yanmasına neden olmasından sonra çevrede bulunan vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdiler. Yangın bir anda büyüyünce evin içerisinde bulunan Murat Subaşı pencereden atladı. Onun arkasından Necati Doğan ve Nuray Doğan'da pencereden çıktı.

Yangın sırasında evin bir kısmı çökerken olay yerine gelenitfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürümesinin ardından evde yapılan incelemelerde Mukaddes Subaşı, Fadime Doğan ve 5 yaşındaki Necati Doğan ile 2 yaşındaki Murat Muhammet Doğan´ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Pencereden kaçarak kurtulan ve yangında yaralandıkları belirlenen Murat Subaşı ve Nuray Doğan ambulanslara alınarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan Necati Doğan’a ise ambulansta ayakta müdahale edildi.

Olay yeri incelemenin ardından yapılan açıklamada yangının akşam yemeği için yakılan mangaldan kaynaklandığı tespit edildiği, mangalda yanan ateşin kapıyı tutuşturduğu ve bu nedenle de evdekilerin dışarı çıkamadığı belirtildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, olayın gerçekleştiği köye gelerek yangının çıktığı evde incelemelerde bulundu. Kaymakam Osman Şahin'den yangınla ilgili bilgi alan Vali Şimşek, ihbar üzerine ekiplerin olay yerine gelerek yangına hemen müdahale bulunduğunu söyleyerek, "Ancak ev ahşap, toprak ve kerpiç bir ev. Yangın sonucunda göçmeler oluştu" diye konuştu.

Yangın sonrasında evde bulunan 4 kişinin hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu aktaran Vali Şimşek açıklamsında, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 15.01.2020 23:08
Anahtar Kelimeler:
YangınNiğdeUlukışlaMangal Faciası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa Valiliği vatandaşları uyardı; Volkswagen dolandırıcılarına dikkat!
Manisa Valiliği vatandaşları uyardı; Volkswagen dolandırıcılarına dikkat!
TSK ve MİT'ten hava destekli operasyon; 6 PKK'lı terörist öldürüldü
TSK ve MİT'ten hava destekli operasyon; 6 PKK'lı terörist öldürüldü
İstanbul'da sahte para operasyonu! İki ilçede 127 milyon 500 bin ABD Doları basılmış
İstanbul'da sahte para operasyonu! İki ilçede 127 milyon 500 bin ABD Doları basılmış
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları saat kaçta bitiyor? Konut başvurusu nasıl yapılıyor?
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları saat kaçta bitiyor? Konut başvurusu nasıl yapılıyor?
Meteorolojiden uyarı: İstanbul'a asit yağmuru yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul 10 günlük hava durumu!
Meteorolojiden uyarı: İstanbul'a asit yağmuru yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul 10 günlük hava durumu!
Isparta'da sis nedeniyle otobüs kontrolden çıkarak devrildi;29 yolcu yaralandı
Isparta'da sis nedeniyle otobüs kontrolden çıkarak devrildi;29 yolcu yaralandı

Popüler Haberler

2020 PYBS, İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı başvuru şartları ve tarihleri
Getir uygulaması nedir? Alışverişe yeni boyut kazandıran Getir'e 38 Milyon dolarlık dev yatırım!
Mehmet Aydın nerede? Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk'un yeri tespit edildi!
Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku olayı nedir? Gülistan Doku nerede, bulundu mu?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan İstanbul'a beklenen kar yağışı için tarih!
Netflix Türk belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman fragmanı yayınlandı!
2020 E okul ne zaman kapanacak? e-okul VBS öğrenci girişi, kapanacak mı?
2020 Yeni öğretmen karne görüşleri! E-okul lise, ilkokul, ortaokul her seviye için karne görüşleri
Türk Telekom hatlarda telefon neden çekmiyor? Hücresel ağ kullanılamıyor hatası nedir, ne demek?
Zemheri dizisi tutar mı, devam eder mi? Zemheri izlendi mi?
Zemheri dizisi hangi diziden uyarlama?
Ücretsiz Netflix izleme nasıl olur? Netflix ücretsiz izleme yöntemleri
Kanalların yayın akışları 16 Ocak Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Zemheri ne demektir? TDK Zemheri kelimesi ne anlama geliyor?
Hekimoğlu Ateş kimdir? Gerçek adı nedir? Timuçin Esen hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir Tolga kimdir? Gerçek adı nedir? Ali Oğuz Şenol hakkında bilgiler
Saç dökülmesi sebepleri ve dökülmeler için doğal tedavi yöntemleri
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti nerede?
800 kredi notuna kredi veren bankalar
Zemheri Firuze kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler
Kuruluş Osman neden yok, bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.