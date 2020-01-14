Niğde'de mangal gece yarısı facia yarattı! Ölü ve yaralılar var

Mangaldan çıkan kıvılcımların bir anda evin alev alarak yanmasına neden olmasından sonra çevrede bulunan vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdiler. Yangın bir anda büyüyünce evin içerisinde bulunan Murat Subaşı pencereden atladı. Onun arkasından Necati Doğan ve Nuray Doğan'da pencereden çıktı.

Yangın sırasında evin bir kısmı çökerken olay yerine gelenitfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürümesinin ardından evde yapılan incelemelerde Mukaddes Subaşı, Fadime Doğan ve 5 yaşındaki Necati Doğan ile 2 yaşındaki Murat Muhammet Doğan´ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Pencereden kaçarak kurtulan ve yangında yaralandıkları belirlenen Murat Subaşı ve Nuray Doğan ambulanslara alınarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan Necati Doğan’a ise ambulansta ayakta müdahale edildi.

Olay yeri incelemenin ardından yapılan açıklamada yangının akşam yemeği için yakılan mangaldan kaynaklandığı tespit edildiği, mangalda yanan ateşin kapıyı tutuşturduğu ve bu nedenle de evdekilerin dışarı çıkamadığı belirtildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, olayın gerçekleştiği köye gelerek yangının çıktığı evde incelemelerde bulundu. Kaymakam Osman Şahin'den yangınla ilgili bilgi alan Vali Şimşek, ihbar üzerine ekiplerin olay yerine gelerek yangına hemen müdahale bulunduğunu söyleyerek, "Ancak ev ahşap, toprak ve kerpiç bir ev. Yangın sonucunda göçmeler oluştu" diye konuştu.

Yangın sonrasında evde bulunan 4 kişinin hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu aktaran Vali Şimşek açıklamsında, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat da devam ediyor" ifadelerini kullandı.



