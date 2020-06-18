Nihal Olçok: 15 Temmuz davaları hakkında tereddütlerim var

Eşini ve oğlunu 15 Temmuz hain darbe girişiminde kaybeden Gelecek Partisi kurucusu Nihal Olçok, Halk TV ekranlarında Özlem Gürses tarafından sunulan 20. Saat programına konuk olarak 15 Temmuz davalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Olçok, ‘’Ben 15 Temmuz davalarını sorguladığımdan oğlumun şehit olduğundan kimse bahsetmiyor’’ dedi.

Olçok konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:

‘’15 Temmuz davaları Silivri’de görülüyordu. Ben de bu davaları okuyorum. Birçok dosya okudum ve fikir edindim. Ben o gece sokakta olmadığımdan o geceyi yaşayamadım. Şahidi değilim. Erol Bey’in ve oğlum Abdullah’ın şehit olduğunu öğrendikten sonra ben hastaneye giderken evden çıktım sadece. Bu süreçte avukat ekibi kurdum ve bu ekiple tüm dosyaları her hafta 4 gün boyunca inceledik. Ben şunu iddia edebilirim; ben bu ülkedeki tüm hakim ve savcılardan daha fazla 15 Temmuz dava dosyası okudum. Ancak bu davaları okudukça davalara ilişkin tereddütlerim çoğaldı. Mesela Mustafa Çalışkan… O gece sanki muazzam işler yapmış gibi hala Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam ediyor. O gece İstanbulluları en büyük hayal kırıklığına uğratan İstanbul Emniyeti iken neden hala görevde durabiliyor, anlamıyorum. Gazi ve şehit ailelerine devletten tazminat almamaları için dilekçeler imzalatıldı. Ben o gece eşimi ve oğlumu şehit vermişim. Neden FETÖ’ye tazminat davası açamayayım?’’