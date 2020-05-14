Nişan yapılan mahalleye giren filyasyon ekibi 30 pozitif vaka belirledi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılması Kahramanmaraş'a bağlı Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde pozitif vakalarının çoğalmasına neden oldu. Mahellede iki aile arasında düzenlenen nişan törenine katılan vatandaşlardan 5'i nişan sonrası rahatsızlandı ve yapılan testlerde koronavirüs oldukları tespit edildi.

Bin 600 nüfuslu mahalle, 8 Mayıs günü karantinaya alınırken mahalleye filyasyon ekibi gelerek tedavi altına alınan 5 kişi ile görüştü ve nişanda kimler ile temas ettiklerini belirledi. Ardından da mahallede tarama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında ilk aşamada, mahalledeki17 olarak belirlenirken filyasyon ekibi bu kişilerin de de temas ettiği kişileri tek tek ziyaret ederek koronavirüsü testi için örnekler aldı. Yapılan testler sonunda mahalledeki pozitif vaka sayısının 13 Mayıs tarihi itibarıyle 30'a yükseldiği bildirilirken belirlenen 30 kişinin hastanede tedavileri sürdüğü, filyasyon ekibinin çalışmaları aralıksız devam ettiği öğrenildi.