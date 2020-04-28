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Nomalleşme 5 gün boyunca vaka görülmeyen şehirlerden başlayacak

Korona virüs ile mücadele kapsamında yaklaşık 50 gündür sıkı tedbirler uygulayan ülkemizde normalleşme çalışmalarına hız verildi.İlk olarak normalleşme 5 gün boyunca vaka görülmeyen şehirlerden başlıyacak.

28 Nisan 2020 Salı 09:30
Nomalleşme 5 gün boyunca vaka görülmeyen şehirlerden başlayacak

Korona virüs ile yaklaşık 50 gündür yoğun mücadele veren Türkiye Ramazan bayramında normale geçiş için kolları sıvadı.Normalleşmeye geçiş 5 gün boyunca vaka görülmeyen şehirlerden başlanacak , İstanbul'da sıkı tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

HALK SAĞLIĞI EKİBİ KURULDU

Bilim Kurulu'ndaki halk sağlığı uzmanları da salgının yönetimi üzerinde çalışıyor. Bu konuda bir ekip oluşturuldu. Onların yapacağı hazırlıklara göre gevşetme politikaları belirlenecek. Kapalı mekanlardaki ana kurallar, maske zorunluluğu olacak yerler, açılacak işyerleri ve bu işyerlerinde uygulaması zorunlu kuralların hepsi, bu ekip tarafından belirlenerek duyurulacak.

TURİZM VE ULAŞIMA YENİ KURALLAR

Turizm ve ulaşımda yeni dönem kriterleri aşama aşama hayata geçirilecek. Ulaşımda araçların sterilizasyonu, araç personelinin bağışıklık belgesi, personellerin pandemi eğitimi gibi konular gündeme gelecek. Uluslararası işbirliği ile turizm hareketliliği başlaması durumunda, yolcularda ne tür bağışıklık belgeleri isteneceği belirlenecek. Tüm turizm bölgelerindeki sağlık altyapısının haritası çıkarılacak ve belgelenecek.

İSTANBUL 'PLATO' NOKTASINA ULAŞTI

Normalleşme sürecinde İstanbul, Körfez illeri ve İzmir gibi kentlere ilişkin ayrı kriterler uygulanacak. Özellikle İstanbul'da plato noktaya ulaşıldığı, il genelinde yüzde 25 oranında antikor oluşmaya başladığı hesaplamaları yapılıyor. Salgının en yoğun yaşandığı bu ilde pozitif sayısına bağlı olarak bağışıklık sayısının da fazla olduğu belirtiliyor. Bu nedenle giriş-çıkışlar konusunda taviz verilmemesi ve kontrolün sürdürülmesi öneriliyor. Bunun sadece İstanbul'dan yayılmayı önlemek değil, bu kentte gittikçe stabile hale gelen durumu kötüleştirmemek için de gerekli olduğu aktarılıyor. Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerinin başlaması durumunda halen Anadolu'da kontrol altına alınmamış illerden tersine İstanbul'a vaka taşınabileceği yorumları yapılıyor.

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