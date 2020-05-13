Normale dönüş başladı! Kritik tarih 18 Mayıs

Koronavirüs ile 11 Mart tarihinden bu yana mücadele yürüten Türkiye vaka sayılarının kontrol altına alınması ile birlikte normal hayata dönüş için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 4 aşamalı normalleşme planı 11 mayıs itibari ile uygulamaya alındı. Bu kapsamda AVM,berber ve kuaför salonları açıldı ve hareketlilik gözlenmeye başladı bu hareketin vaka sayısına etkisi 18 mayıs tarihinde netleşecek ve buna göre yol haritasında değişiklikler yapılabilecektir.

Hürriyet gazetesinin haberine göre toplantılarda, salgının bugünkü tablosunda 500 kişiden 15 kişinin hayatını kaybettiğinin hesaba katılması durumunda, günlük vaka sayısının 500 civarında tutulmasının, "psikolojik eşik-stabil bir nokta" sayılabileceği değerlendiriliyor.

YAZ AYLARI VE MUTASYON

Uzmanlar kontrollü karantina, yaz mevsimi, virüsün mutasyona uğraması ve hız kesmesi gibi nedenlerle önümüzdeki aylarda yavaşlama beklediklerini dile getiriyorlar. Mevsimsel rakamlarda, çok yüksek bir hareketlenme olmaması durumunda, bu verilerin ikinci dalga olarak değerlendirilemeyeceği ifade eden uzmanlar şu değerlendirmeyi yapıyor:

DALGA DEĞİL, DALGALANMA

"Dalgalanma ile ikinci dalganın karıştırılamaması gerekir. Bu mevsimde yaşanacak olan ikinci dalga sayılmaz. Bu kendi içinde birinci dalganın iniş-çıkış göstermesidir. İkinci dalga, virüsün güney yarımküre ile kuzey yarımküre arasında dönüşümüdür. Bu da ancak güz aylarında olur. Hayatı gevşeteceğiz, ama bireysel olarak gevşemeyeceğiz. Toplamda yüzde 60 toplum bağışıklığı oluşursa salgın olmaktan çıkar, mevsimsel hastalığa dönüşür."

Hükümette yapılan toplantılarda, AVM'ler başta olmak üzere, bazı işyerlerinin açılmış olmasına bağlı olarak vaka sayısında dönemsel bir sıçrama olabileceği, bunun etkilerinin 18 Mayıs'ta görüleceği değerlendiriliyor. İstanbul özelinde dört kişiden birinin bağışıklık kazandığının düşünüldüğü, antikor araştırmasıyla bu konuda net veriler ortaya konabileceği de belirtiliyor.

KARANTİNADA 2 KRİTER

Bu arada karantinanın aşamalı olarak gevşetilmesine ilişkin hükümette yapılan toplantılarda, birinci aşama olarak "tercih hakkı" kriteri uygulandı. Karantinanın aşamalı olarak kaldırılması ve belirlenen kurallara net olarak uygulanmasına ilişkin koordinasyon toplantıları yapılırken, öncelikler saptandı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerle ilgili olarak, şu görüşler dile getirildi:

TERCİHE BAĞLI ALANLAR

“Hayata yeniden dönüş için bazı kararların alınması gerekiyordu. AVM'ler veya berber ve kuaförler doğru karar. İnsanların gitmek zorunda olmadığı, irade kullanabileceği yerlerden başlanması mantıklı. Esas okul, adliye, noter gibi gitmezsen sonuçları olacak mekânların açılmaması önemli. Gitmesi tercihe bağlı yerlerden başlanması gerekir. Ancak kurallara uyulması konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerekir. Bu konuda sıkıntılar yaşanıyor. Kamu eliyle yönetilen, gitmezsen sonuçları olacak yerlerin şimdilik açılmaması lazım."

SON 10 GÜNDE İSTİKRARLI DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Yapılan değerlendirmelerde, bir kişinin bir virüsü başka birine bulaştırma süresinin 3-4 güne çıktığı, sürenin daha da uzamasına bağlı olarak kısıtlamalara ilişkin yeni kararların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, “Son 10 günde istikrarlı bir düşüş var. Dalgalanmaların dışında bunu bozacak bir tablo yaşanmazsa haziran başında daha rahat ederiz" yorumları yapıyor.