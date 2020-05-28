Normale dönüşte büyük adım! Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalktı

Korona virüs ile mücadele kapsamında normale dönüş için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran itibariyle tamamıyla kaldırılmıştır.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibariyle normal mesaiye başlayacaklar.

Kreşler ve gündüz bakımevlerinin tamamı da buna uygun şekilde 1 Haziran’da açılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca değerlendirilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamalarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.

65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14-20 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız, maske-mesafe-temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecek.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz.

0-18 yaş grubunun tamamı, Çarşamba ve Cuma günleri 14-20 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

Önümüzdeki Pazartesi, yani 1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler, belirlenen kurallar dahilinde, saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayabilecek.

Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır.

Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye devam edecek.

Gelişmelere göre, hem kapsamı, hem saati değerlendireceğiz.

Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Müze ve ören yerleri, 1 Haziran’da açılıyor.

Hayvan satış yerleri 1 Haziran’dan, hipodromlar 10 Haziran’dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.

Spor tesisleri ile içlerindeki tesisler gece 24.00’e kadar hizmet verebilecektir.

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da, belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

Sürücü kursları benzeri kurslar, 1 Haziran’dan itibaren hizmet verebilecek.

Kütüphaneler, Millet Kıraathaneleri, Gençlik Merkezleri, Gençlik Kampları 1 Haziran’dan itibaren, belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

Açık havada oturma yeri olan yerlerdeki konserler, yine saat 24.00 ile sınırla olmak üzere başlayabilecek.

Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlarımız kamuoyumuzla paylaşacaktır.

Aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Yeni normal düzeninde maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, temizliğe dikkat hususlarının vazgeçilmezimiz olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum.