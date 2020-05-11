Normalleşme öncesi bilim kurulu üyesinden uyarı geldi

Yaklaşık 2 aydır koronavirüs ile mücadele eden Türkiye yarından itibaren normalleşmeye geçiyor. Bu hususta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara uyarılar geldi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya üzeriden yapmış olduğu açıklamada ;

"Alışverişe, pazar yerlerine, marketlere zorunlu değilse Pazartesi veya Cuma değil hafta ortalarında gidelim. Telaş etmeyelim, sabırlı olalım. Sırayla, sosyal mesafeyi koruyarak, birbirimize saygı göstererek hızlıca işimizi görelim" dedi

Özlü'nün diğer açıklamaları ise şu şekilde ;

"Vakit geçirmek için dışarıya çıkmayalım, keyif alışverişi yapmayalım. Sadece zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarıya çıkalım. Havalandırmanın iyi olmadığı, insan yoğunluğu fazla olan kapalı alanlardan kaçınalım. Maskemizi usulüne uygun şekilde takalım"

"Salgın devam ediyor. Bugün 1542 kişi hastalandı ve 47 yurttaşımızı kaybettik"

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 00:57