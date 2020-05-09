Normalleşme planı netleşti! İşte yol haritası

Koronavirüs ile mücadele döneminde ilk sürecin bittiği ve kontrollü yaşam diye adlandırılan ikinci sürecin başladığı bu dönende hangi alınan tedbirlerin kaldırılması veya gevşetilmesinin planlandığı 4 aşamalı normalleşme planı belli oldu. İşte bu kapsamda hükümetin hazırlamış olduğu yol haritasi

İşte o aşamalara göre hayatın bazı alanlarındaki normalleşme planı:

Restoran, kafe, lokantalar...

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

Pazar yerleri, Kapalıçarşı

Pazar yerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs'ta açılacak. Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran'da açılacak. Pazar yerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı'da da uygulanacak. Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazar yerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00'dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verilecek.

65 yaş üstü

Hürriyet'in ulaştığı bilgilere göre salgının seyrine göre bu yaş grubuna yeni sürprizler olabilir. Olumsuz bir gelişme olmazsa Ramazan Bayramı sonrası hafta içi bir gün sokağa çıkabilecekler. Verilerde olumlu durumun sürmesi halinde ise haziran ayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.

AVM'ler

11 Mayıs'ta açılması planlanan AVM'lerde maske takma, ateş ölçme ve sosyal mesafe gibi sıkı kurallar uygulanacak. Tehlike geçene kadar valeler hizmet dışı olacak. Çünkü en riskli bölüm burası, dolayısıyla vatandaş arabasını kendisi park edecek.

T.C. numarasına göre AVM'ye giriş gibi bir uygulama mümkün görülmüyor. Bunun için AVM'ler arasında ortak sistem olması gerekiyor ki böyle bir sistem yok. AVM'lere ultraviyole ışınlarla 30 gün korumalı dezenfektanı önerildi. Bazı AVM'ler girişler, koridorlar, tuvaletler gibi tüm ortak kullanım alanlarında UV korumalı dezenfektan kullandı.

İç hat uçuş seferleri

İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs'ta kademe kademe başlayacak. Pandemi ile mücadeledeki rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da kalabilir. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.

Bulaşıyı önlemek için orta koltukların boş tutulması başta olmak üzere tedbirler alınacak. Seyahat kısıtlamasının 27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenen normalleşmenin ikinci aşamasında tamamen bitmesi durumunda bütün uçuşlar serbest olacak.

Yurt dışı uçuşları

Yurt dışı uçuşlarda yolculara, pasaport gibi seyahat karnesi çıkarılacak. Bu yolcuların karnesinde gittikleri şehirler, kaldıkları yerler, kaç gün kaldıkları ayrıntılı olarak yazılacak. Olası bir vaka durumunda yolcunun kaldığı yer, çevresinde temas ettiği kişiler bu kapsamda saptanabilecek.

Yabancı yolcularda ise özel sağlık sigortası önkoşulu aranacak. Havalimanına giren yolcu ve çalışanların termal kameralar ile vücut sıcaklığı ölçümleri yapılacak. Havalimanında yolcular için önlemler alındı. Check-in kontuarlarında camekan konulacak, bir yolcudan fazlasının yaklaşmasına izin verilemeyecek. Yolcular güvenlikten geçerken koruma mesafesini koruyacak ve bu durum sürekli denetlenecek. Yurtiçinde sefer sayılarının ilk etapta yüksek olmaması, günlük 1200 uçuşun, bu dönemin başında 300 ile başlanması planlanıyor.

Spor salonları

Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

Hipodrom

At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.

Diş muayeneleri

Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.

Okulların durumu

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

Sürücü kursları

Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.

HÜRRİYET

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 11:38