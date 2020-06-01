Normalleşme sürecine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 güne 3 kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi olarak belirlenen 1 Haziran iyibariyle çalışmalarını tekrar Ankara'dan yürütmeye karar verdi. Koronavirüs ile mücadelede tüm çalışmalarını yaklaşık 2.5 aydır İstanbul'dan devam ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk önemli programları Ankara'da yapılacak olan ve başkanlık edeceği MGK, MYK ve kabine toplantıları olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve AK Parti MYK ile olan tüm toplantılarını süreç içerisinde telekonferans yöntemiyle katılan Erdoğan, en son 30 Ocak tarhinde gerçekleştirdikleri MGK toplantısına yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başkanlık etmesi bekleniyor. Bu kritik toplantıda koronavirüs salgını tekrar milli güvenlik meselesi olarak ele alınacak ve Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki son yaşanan gelişmeler görüşülecek.

Erdoğan'ın, Ankara'daki ikinci önemli proramı da MYK toplantısı olacak. Çarşamba günü başkanlık edeceği MYK'yı toplantısında kongredeki süreçler, baro ve meslek örgütleri ile ilgili yeni düzenlemeler ve Meclis takvimi değerlendirilecek.

Perşembe günü programına Kabine toplantısı programını dahil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2,5 aydır telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıya Külliye'de yüz yüze katılım gösterecek. Toplantı öncesinde Külliye'de sosyal mesafe önlemleri alınacak ve kabinede normalleşme adımları konuşulacak. Kabine toplantısında normalleşme sürecinde 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara getirilmesi düşünülen esnetme önerileri ile 15 ilde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları ele alınırken, ekonomi ile ilgili değerlendirmeler ile birlikte sektörlerdeki son durum masaya yatırılacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 09:47