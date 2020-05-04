Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği kapatılan söz konusu işletmelerin açılmasına yönelik alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek." ifadelerini kullandı.
Normalleşmeye adım adım! AVM, berber ve kuförler 11 Mayıs'ta açılıyor
Koronavirüs süreci içerisinde normalleşme planı hakkında alınan kararlar doğrultusunda alışveriş merkezleri (AVM), berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayabileceği açıklandı.
04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:38