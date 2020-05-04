Normalleşmeye adım adım! AVM, berber ve kuförler 11 Mayıs'ta açılıyor

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında koronavirüs süreci ele alındı ve normalle planı ile ilgili yeni değerlendirmeler yapıldı. Topantı sonrasında alınan kararları açıklayan Cumhrubaşkanı Erdoğan, normalleşme planı içerisinde alışveriş merkezleri (),, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs tarihinde faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edeceklerini duyurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği kapatılan söz konusu işletmelerin açılmasına yönelik alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek." ifadelerini kullandı.