İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98842
ALTIN
385.343
DOLAR
7.0403
STERLİN
8.7842
EURO
7.6744

Normalleşmeye adım adım! AVM, berber ve kuförler 11 Mayıs'ta açılıyor

Koronavirüs süreci içerisinde normalleşme planı hakkında alınan kararlar doğrultusunda alışveriş merkezleri (AVM), berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayabileceği açıklandı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:38
Normalleşmeye adım adım! AVM, berber ve kuförler 11 Mayıs'ta açılıyor

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında koronavirüs süreci ele alındı ve normalle planı ile ilgili yeni değerlendirmeler yapıldı. Topantı sonrasında alınan kararları açıklayan Cumhrubaşkanı Erdoğan, normalleşme planı içerisinde alışveriş merkezleri (AVM), berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs tarihinde faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edeceklerini duyurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği kapatılan söz konusu işletmelerin açılmasına yönelik alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında  "Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AVMKuaförKoornavirüs TedbirleriAçılış TarihiBerber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Hangi saatlerde sınırlı izin verildi?
65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Hangi saatlerde sınırlı izin verildi?
20 yaş altı gençlere kademeli sokağa çıkma izni geldi! Hangi gün ve saatte çıkılacak?
20 yaş altı gençlere kademeli sokağa çıkma izni geldi! Hangi gün ve saatte çıkılacak?
Manisa'da trafik kazası! Bilanço 1 ölü 1 yaralı
Manisa'da trafik kazası! Bilanço 1 ölü 1 yaralı
Kolonya'dan medet umdu! Komalık oldu
Kolonya'dan medet umdu! Komalık oldu
Hangi 7 İlimizde giriş çıkış yasağı kalktı?
Hangi 7 İlimizde giriş çıkış yasağı kalktı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Popüler Haberler

Bim 8 Mayıs – 15 Mayıs 2020 Cuma indirimli aktüel ürünler listesi
Fındık fiyatları ne kadar? 5 Mayıs 2020 Salı Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
1.000 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Sosyal yardım sonuçları sorgulama
Survivor 2020 67. Bölümü tanıtım fragmanı 5 Mayıs Salı
2020 Pasaport harcı ödemeleri ne kadar oldu?
Halıdan kahve ve çay lekesi en kolay nasıl çıkar?
İş Bankası 40.000 TL internetten online başvuru kredi kampanyası
Telefon almak için düşük faizli 12 ay vadeli kredi veren bankalar
Ramazan bayramına özel düşük faizli kredi veren bankalar
Corona virüs ile mücadele kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Seyahatler ne zaman serbest olacak?
Darkweb nedir? Darkweb sitesinde ne var? Dark web tehlikelibir site mi?
iCloud iPhone yedekleri nasıl görülür ve düzenleme yapılır?
Çukur dizisi yeni bölümlerle ekrana ne zaman dönecek? Çukur yeni bölüm tarihi belli oldu mu?
Berat Kandili’nin anlam ve önemi nedir? Berat gecesi yapılacak dua ve ibadetler
SGK şahıs ödemeleri banka hesabına nasıl alınır? E-Devlet banka hesabı tanımlama
2020 Elektrik yardımı ne kadardır? Elektrik tüketim ve fatura yardımı nereden nasıl alınır?
İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor? TRT 1 İncir Ağacı dizisi bitti mi, devam edecek mi?
Yemin dizisi Pelin kimdir? Gerçek adı nedir? Bengü Gürses hakkında bilgiler
Sivilcelerden doğal yöntemlerle kurtulmak için yöntemler
İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor, dizi final mi yaptı?
ATV Müge Anlı programı neden yok, neden yayınlanmıyor? Müge Anlı Tatlı Sert yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.