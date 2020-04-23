İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98171
ALTIN
384.806
DOLAR
6.9750
STERLİN
8.6252
EURO
7.5504

Normalleşmeye adım adım! İlk aşama 4 mayıs'ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram sonrası normal hayata geçişi hedefliyoruz açıklamasında sonra bu geçişin aşamalı olacağı ve ilk aşamanın ise 4 mayıs'ta başlayacağı öğrenildi.

23 Nisan 2020 Perşembe 09:27
Normalleşmeye adım adım! İlk aşama 4 mayıs'ta başlıyor

Korona virüs ile mücadelede sıkı tedbirlerin meyvelerini toplamaya hazırnan Türkiye 4 Mayıs'ta normale geçiş için düğmeye basıyor.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre normalleşme için 4 aşamalı bir yol haritası izlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemli. Tüm bakan arkadaşlarımıza, bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları verdik" demesinin ardından, bakanlıklarda "normalleşme" ile ilgili planlamalar başladı.

4 aşamalı planlama

Milliyet'in ulaştığı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bakanlık birimlerine gönderilen yazıya göre, 21 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı'ndan gönderilen e-postada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne sunmak üzere "Normalleşme planı" hazırlıklarının başladığı belirtildi. Koronavirüs salgınının yayılma hızının düşmesi ve hayatın olağan akışına dönme sürecinin başarıyla tamamlanması için dört aşamalı olarak normalleşme planı yapılacağı belirtilen yazıda, aşamalara ilişkin MEB'in görev alanı içindeki konularla ilgili öneri ve eylem planlarının hazırlanması istendi.

İşte aşama aşama o plan

Edinilen bilgiye göre, "normalleşme süreci", Ramazan Bayramı'nı müteakiben başlayacak, Kovid-19 aşısının bulunacağı tarihe kadar 4 aşama içinde hayata geçirilecek. Aşamalar şu şekilde hayata geçecek:

Aşama 0 (Hazırlık dönemi): 4-26 Mayıs 2020

Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020

Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık 2020

Aşama 3: 1 Ocak 2021 - Kovid-19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih (şayet 1 ve 2'nci aşamada aşı henüz geliştirilerek uygulanmamış ise).

Yeni vaka görülmemesi şartıyla

Restoranlar için ilk adım 27 Mayıs'ta

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısında, eylem planları konusunda bir de örneğe yer verildi. Üzerinde "örnektir" ibaresi bulunan, icracı olarak İçişleri Bakanlığı'nın göründüğü çizelgede, 27 Mayıs-31 Ağustos arasındaki 1. aşamada, restoran ve kafelerin mesai saatleriyle sınırlı olmak üzere ve katı fiziki mesafe koşuluyla açılması öngörülüyor. Bu aşamanın, 14 gün boyunca Kovid-19 pozitif vaka ortaya çıkmaması halinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Çizelgeye göre 1 Eylül- 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki 2. aşamada ise restoran ve kafeler için fiziki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırının kaldırılması planlanıyor. Bunun için de 30 gün yeni Kovid-19 vakası görülmemesi gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı'nın örnek çizelgesine göre, 3. aşamada da restoran ve kafeler fiziki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak herkese (yaş sınırı uygulanmadan) açılacak. 2021'de başlayacak

3. aşama için öngörülen bu plana göre de ülke genelinde pozitif vaka çıkmaması beklenecek.

Anahtar Kelimeler:
Normalleşme Süreci 4 Mayısta Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de kırmızı ışıkta silahlı saldırı!
İzmir'de kırmızı ışıkta silahlı saldırı!
Burdur'da feci tır kazası!
Burdur'da feci tır kazası!
Koronavirüs hastası olduğunu doktorlardan gizleyerek doğuma girdi
Koronavirüs hastası olduğunu doktorlardan gizleyerek doğuma girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarıyla 23 Nisan coşkusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarıyla 23 Nisan coşkusu
Bakan Koca: Türkiye'de ölüm oranı 2,3.
Bakan Koca: Türkiye'de ölüm oranı 2,3.
Kovid-19’dan hayatını kaybeden aile hekimin adı görev yerinde yaşayacak
Kovid-19’dan hayatını kaybeden aile hekimin adı görev yerinde yaşayacak

Popüler Haberler

E-devlet askerlik tecil işlemi nasıl yapılır?
iPhone açma kapatma tuşu çalışmıyorsa telefon nasıl açılır?
Mucize Doktor dizisi nerede, hangi hastanede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerdedir, gerçek adı ne?
Instagram’dan video nasıl indirilir? Instagram’dan video indirmek için programlar
Süt, yoğurt, un, şeker, pirinç ve daha pek çok malzemenin bardak ölçüleri nasıldır? Hangisi kaç gram eder?
2020 çiftçilik belgesi nasıl alınır?
Kanal 7 Sahur Vakti Ömer Döngeloğlu neden yok? Prof. Dr. Mustafa Karataş kimdir?
Orucu bozan durumlar ve hareketler nelerdir? Ne yaparsam orucum kabul olmaz, bozulur?
2020 oğlu veya eşi askere gidenler için devlet, maddi yardım başvuru şartları
Ramazan oruçlu iken unutarak herhangi bir şey yeyip içmek orucu bozar mı?
Kuzey Yıldızı neden yayınlanmadı yok? 11 Nisan Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı?
Yabancı Damat dizi tekrarı hangi gün, ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Dışarı çıkan kaç TL ceza yer?
Kuaförüm Sensin yeni bölüm neden yok? Kuaförüm Sensin bitti mi final mi yaptı, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Zoom Uygulaması yasaklanacak mı, bilgileri mi çalıyor? Zoom uygulaması güvenilir midir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi devam edecek mi, dizi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Bugün TV’de neler var? TV yayın akışı 22 Nisan Çarşamba; ATV, Fox Tv, Tv8, Kanal D, Star Tv, Show Tv, TRT 1 yayın akışı
Bankaların kredi yapılandırma ve erteleme işlemleri nasıl yapılır? Yüzde kaç faizle kredi erteleme ve yapılandırma yapıyorlar?
İhtiyaç sahiplerine muhtaç aylığı kapsamında 914 TL her ay düzenli ödenecek!
1 milyon istihdam başvuru işlemleri nasıl yapılır, hangi yazılım dersleri veriliyor?
2020 Devlet teşvikleri nelerdir, devlet girişim yardımları başvuru şartları?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.