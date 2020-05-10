Nusaybin Kaymakamlığı küçük çocukları havaya ateş açarak kovalayan polisi açığa aldı

Sosyal medyaya düşen ve bir polis memurunun, havaya ateş açarak, 6-7 yaşındaki çocukları kovaladığına dair görüntüleri tepki toplamıştı.

Bunu üzerine Nusaybin Kaymakamlığı bir açıklama yaparak, olaya karışan polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bazı sosyal medya platformlarında, Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çocuklara polis ekiplerinin müdahalesi hakkında paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur;

24.04.2020 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir site bahçesinde meydana geldiği anlaşılan olayla ilgili olarak; polis aracına taş atan çocuklara havaya ateş ederek müdahale eden ve olayı zamanında sıralı amirlerine bildirmeyen Polis Memuru hakkında soruşturma başlatılmış ve görevden el çektirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 00:30