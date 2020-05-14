O ilde Koronavirüs vakası her gün artıyor

Türkiye’nin büyükşehirlerinden biri olan Gaziantep’te, her geçen gün korona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Birçok kentte vaka sayısında azalma görülürken, Gaziantep’te kurallara uyulmaması nedeniyle vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Caddelere maskesiz giriş çıkışlar yasaklandı

Gaziantep valisi Davut Gül, tüm yasaklara ve uyarılara rağmen kentte yoğunluk yaşandığını belirtti. Tüm uyarılara ve cezalara rağmen yoğunluk azaltılamazken, Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İnönü, Karagöz, Hoşgör ve Gaziler caddelerine maskesiz giriş çıkışlar yasaklanmıştı.

Vali’den uyarı geldi

Kentte belediye ekiplerinin hijyen tedbirlerini arttırmalarına rağmen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlara 3 bin 150 lira ceza kesiliyor. Salgın süresince kentte yazılan cezaların toplamı, Türkiye genelinde yazılan ceza sayılarının hemen hemen yarısını oluşturuyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs cezalarının yarısının Gaziantep’te yazıldığını ve vatandaşların bu cezaları öderken zorlanacağına değindi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 16:00