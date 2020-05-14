O ilde Koronavirüs vakası her gün artıyor

Türkiye’nin büyükşehirlerinden biri olan Gaziantep’te, her geçen gün korona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Birçok kentte vaka sayısında azalma görülürken, Gaziantep’te kurallara uyulmaması nedeniyle vaka sayısı artmaya devam ediyor.
Caddelere maskesiz giriş çıkışlar yasaklandı
Gaziantep valisi Davut Gül, tüm yasaklara ve uyarılara rağmen kentte yoğunluk yaşandığını belirtti. Tüm uyarılara ve cezalara rağmen yoğunluk azaltılamazken, Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İnönü, Karagöz, Hoşgör ve Gaziler caddelerine maskesiz giriş çıkışlar yasaklanmıştı.
Vali’den uyarı geldi
Gaziantep Valisi Davut Gül Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs cezalarının yarısının Gaziantep’te yazıldığını ve vatandaşların bu cezaları öderken zorlanacağına değindi.
Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 16:00