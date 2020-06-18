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O ilimizde vakalar artınca devreye ikinci hastane girdi

Yeni normalde vaka sayılarında artışın gözlemlendiği iller arasında olan Manisa'da pandemi hastanesi dışında Manisa Şehir Hastanesi'de dışarıdan hasta kabulüne başladı.

18 Haziran 2020 Perşembe 00:37
O ilimizde vakalar artınca devreye ikinci hastane girdi
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Yaklaşık 3,5 aydır yaşanan korona virüs ile mücadele sonrasında Haziran ayı başında başlayan normalleş ile birlikte bir çok ilde vaka sayılarında artış gözlemlenmeye devam ediyor.Bu kapsamda bir yandan valilikler önlemleri artırıken diğer yandan da sağlık kuruluşları kendi tedbir ve stratejilerini hazırlıyor.

İKİNCİ HASTANE DEVREYE GİRDİ


Bu kapsamda Manisa ilinde normalde korona virüs hastalarının tedavilerinin yapıldığı pandemi hastanesi olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde vaka sayıları beklenenden fazla artınca , bazı korona virüs hastaları tedavileri için Manisa Şehir Hastanesine yönlendirilmeye başlandı.Bu kararla birlikte şehir hastanesi dışardan korona virüs hastası kabul etmeye başlamış oldu. 

Manisa'da ise yetkililer artan vakaların önüne geçebilmek için maske ve sosyal mesafe kuralı ile ilgili olarak denetim ve uyarılarına devam ediyor.


Son Güncelleme: 18.06.2020 00:37
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