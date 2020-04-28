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O ilimizde yoğun bakımdaki tüm hastalar iyileşti

11 Mart tarihinden bu yana korona virüs ile mücadelede ettiğimiz ülkemizde bazı illerimizde sevindirici haberler gelmeye başladı. Elazığ'da yoğun bakımda korona hastası kalmadığı bildirildi.Ayrıca hastanelerde sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen 10 kişinin tedavisinin sürdüğü, bugüne kadar şehir de 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

28 Nisan 2020 Salı 15:23
O ilimizde yoğun bakımdaki tüm hastalar iyileşti

Korona virüs ile mücadele epey yol aldığımız bu günlerde sıkı tedbirlerin sonucu olarak bazı illerimizde sevindirici haberler gelmeye başladı.Ramazan Bayramından sonra normalleşme adımlarının atılacağı haberlerinden sonra Elazığ'dan gelen haber umutlarımızı artırdı.

Yapılan açıklamaya göre ;

Elazığ'da korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve hastaneye yatırılan hastalardan 47'si taburcu olurken, yoğun bakımda hasta kalmadığı açıklandı. Şu anda sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen 10 kişinin tedavisinin sürdüğü, bugüne kadar şehir de 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi yaklaşık 600 bin nüfuslu Elazığ'da da korona virüsle mücadele kapsamında valilik koordinesinde tüm kurumların desteğiyle her türlü çalışma yapıldı. Hem depremle hem de Korona virüsle mücadele edilen kentte sahada dezenfekte ve hijyen işlemleri yapılırken, virüsün yayılımını engellemek için üst seviyede tedbirler alındı. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında yapılan toplantılarla ilk andan itibaren kente gelen her kesin 14 gün boyunca karantina kuralına uyması şartı getirilirken, il içinde de başta en yoğun yerlerden olan Gazi ve Vali Fahribey caddesi ile birlikte Kapalı çarşı dahil bir çok nokta kapatıldı. Hafta sonları gönüllü sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentte, Korona virüs testi pozitif çıkanların yaşadığı her apartman ise karantinaya alınarak, salgının bulaş riski ortadan kaldırıldı.

Yoğun bakımda hasta kalmadı, tedbirlere aynen devam

Bu sayede kentte şuana kadar testi pozitif çıkan 61 kişi Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kentte hastanede tedavi altına alınan hastalardan 4'ü yaşamını yitirdi, 47'si taburcu oldu, 10'unun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.Ayrıca bugün itibariyle Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda hiç hasta kalmadığı öğrenildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında yapılan toplantıda,şehir için alınan tedbir kararların bir süre daha aynı şekilde devam etmesi gerektiği kararlaştırıldı.

Özellikle vatandaşların hafta sonları başta olmak üzere acil ihtiyaçları olmadığı sürece dışarı çıkmamaları, çıktıkları takdirde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, işlerini hallettikten sonra en kısa sürede evlerine dönmeleri tavsiyesinde bulunuldu.Ramazan ayı nedeniyle yakınların bir birlerine iftara gitmemesi de istendi.

Vatandaşlar da Elazığ'da alınan kararların uygun olduğunu belirterek, kendilerinin de tüm kararlara ellerinden geldiği imkanlar ölçüsünde uymaya çalıştığını aktardı.

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