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O yolda bir yılda 10 kaza! Erzurum'da bir araba uçuruma uçtu: 2 yaralı

Erzurum'da Horasan ilçesinin Erzurum-Ağrı-Kars Karayolu çıkışında bulunan yolda bir yılda 10 kaza meydana geldi. Bugün aynı yolda bir arama uçuruma uçtu: 2 yaralı var.

17 Aralık 2019 Salı 17:50
O yolda bir yılda 10 kaza! Erzurum'da bir araba uçuruma uçtu: 2 yaralı

 

Gündeme aktarılan bilgilere göre kaza, Erzurum-Ağrı-Kars Karayolu'nun Horasan çıkışında gerçekleşti. Kazanın sis ve yoldaki buzlanma sebebiyle gerçekleştiği aktarılırken, şoförü tespit edilemeyen bir otomobil uçutuma yuvarlandı. 75 AY 906 plakalı olduğu öğrenilen otomobilin, yolda giderken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma sürüklendiği bilgisi paylaşıldı. Yoldan çıktıktan sonra 20 metre yükseklikteki uçurumdan düşen aracın içinde bulunan iki kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Vatandaşlar Sitem Etti

Kazanın meydana geldiği noktada basına bildirimlerde bulunan vatandaşlar, aynı yerde 1 sene içinde 10 kaza gerçekleştiğine işaret ederek sitem ettiler. 2018'de bir askeri aracın uçurumdan yuvarlandığını ifade eden vatandaşlar, kazada 3 askerin yaralandığını hatırlattılar. Yolun akışından ve ışıklandırmanın az olmasından kaynaklanan kazaların meydana geldiğini söyleyen vatandaşlar, bu duruma çözüm bulunmasını istediler.

 

Son Güncelleme: 17.12.2019 17:50
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