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Obruk sayısı 350'yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!

Konya'ya bağlı Karapınar ilçesinde sayıları 350'yi geçen obruklar, yer altının alarm vermesiyle eş değerde tutulurken uzmanlar durumun ciddi olduğu konusunda uyarılarda bulundular.

03 Mayıs 2020 Pazar 17:17
Obruk sayısı 350'yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!

Türkiye’nin yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Konya'nın Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilmesi ve akabinde toprağın göçmesi sonucu meydana gelen obruklar, bölgede yaşayan halkı için oldukça fazla tehdit oluşturmaya başladı. Yerleşim yerlerinin yakınlarında, tarlaların ortasında gibi bir çok yerde oluşan obrukların sayısı 350'yi geçerken bu durum vatandaşları endişelendiriyor.

Söz konusu doğa olayı ile ilgili bir açıklama yapan Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, "2000'li yıllardan sonra obruk oluşumu hız kazandı şu an sayıları 350'yi geçmiş durumda. Yer altı su kullanımının artması ve su seviyesinin düşmesine bağlı olarak obruk oluşumları arttı. Yer altı suyu kullanımı biraz kontrol edilmeli" diye konuştu.

Obruk sayısı 350'yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!

Yer altı suyu olan ve eriyebilir nitelikte kayaçların olduğu bölgelerde yer altında başlayan küçük erimelerden kaynaklı boşluklarının zaman içinde büyümesi ve üstteki tabakaların ağırlığını taşıyamayıp ani çökmesiyle meydana gelen obrukların sayıca çoğalmasının bölgede ciddi riskler oluşturduğunu belirten Dr. Fetullah Arık, "Bunlar karstik yapılardır. Bu karstik yapılar Karapınar bölgesinde oldukça yaygın. Obruklar binlerce yıldan beri oluşmaya devam ediyor. Ancak son yıllarda sayılarında ciddi bir artış görülmekte. 2000'li yıllardan sonra yılda birkaç tane obruk oluşurken, 2010'lu yıllardan sonra sayılarında hızlı bir artış olmuş ve yılda 10'un üzerinde obruk oluşmaya başlamıştır. 2017 sonunda sayıları 299 olan obruk sayısı 2018-2019'da oluşanlarla birlikte bu sayılar 350'yi geçmiş vaziyettedir. 2020 yılında ise şu an bilinen 4-5 tane yeni obruk var" dedi.

Obruk sayısı 350'yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!

Bölgede bulunan yer altı su kullanımının son zamanlarda artması nedeniyle obruk oluşumunun daha düşük kotlarda meydana gelmeye başladığını söyeleyen Dr. Fetullah Arık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Obruk oluşumunun temel nedeni jeolojik faktörlerdir. Bunun dışında özellikle insan eliyle oluşturduğumuz birtakım riskler söz konusu. Bunlardan en başta geleni de aşırı yer altı suyu kullanımı. Başta obrukların en yaygın gözlendiği Karapınar bölgesi olmak üzere Konya çevresinde oldukça yaygın obruk oluşumları var. Bunda en önemli etkenlerden biri de aşırı yer altı suyu kullanılması görünüyor. Yer altı suyu kullanımı geçmiş yıllarda daha az iken obruk oluşumları daha yüksek kotlarda meydana geliyor ve insanlar için bir risk oluşturmuyordu. Ancak son yıllarda yer altı su seviyesinin düşmesine bağlı olarak obruk oluşumları daha düşük kotlarda yerleşim alanlarının hemen yakınlarında tarımsal alanlarda, önemli kara yollarının çevresinde ve yatırım alanlarında meydana gelmeye başladı. Bu da şu anda ciddi bir risk oluşturuyor. Obruk oluşumlarını durdurmamız uzun vadede mümkün olmayacaktır. Ama en önemli tedbir şu anda yer altı suyu kullanımının biraz kontrol edilmesi olacaktır. Bu yıl meydana gelen obruklardan sonra sanırım biraz daha etkili önlemler almamızın vakti gelmiştir."

Obruk sayısı 350'yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!

Dr. Fetullah Arık, ayrıva açıklamasında "Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin" çalışmalara başlayacağı sırada pandemi durumu ortaya çıktığını ve bu nedenle çalışmalara başlanamadığını kaydetti ve açıklamasında  "Konya Teknik Üniversitesi olarak geçtiğimiz yıl AFAD İl Müdürlüğü, Jeoloji Mühendisleri Konya Şubesi ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nün girişimleriyle Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması kararlaştırıldı. 2020 yılının başında yönetmeliği yayınlanarak resmi olarak çalışmalarına başlamıştır. Umarım bu kötü günler geçer ve bizde sahada bir an önce çalışmalarımıza başlarız" ifadelerine yer verdi.

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KonyaKarapınarObrukYer Altı SularıObruk Araştırma Merkezi
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