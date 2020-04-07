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Oğlunu koronavirüsünden kaybeden 83 yaşındaki anne virüsten kurtuldu

Antalya'da koronavirüsüne yakalanan ve bir süredir tedavi altında olan 83 yaşındaki Ayşe Polat, taburcu edildi. Hastaneden ayrılan Polat'ın 61 yaşındaki oğlu Kemal Yılmaz'ın ise virüs nedeniyle hayatını kayebettiği öğrenildi.

07 Nisan 2020 Salı 18:53
Oğlunu koronavirüsünden kaybeden 83 yaşındaki anne virüsten kurtuldu

İstanbul'da 61 yaşındaki Kemal Yılmaz'ın koronavirüs salgınına yakalandığını ve hastaneye kaldırıldığını öğrenen 83 yaşındaki Ayşe Polat, oğlunu hastanede ziyaret ettikten sonra evine dönmüştü. Antalya'nın Akseki ilçesine dönmüştü. 

İstanbul'da birlikte yaşadığı oğlu Kemal Yılmaz, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonrasında Ayle Polat oğlunun cenazesi ile birlikte Antalya'nın Akseki ilçesine geldi. Bir süre sonra hastalığın semptomlarının görülmesi üzerine hastaneye kaldırılan ve koronavirüs testi yapılan Ayşe Polat'ın test sonucu pozitif çıktı. 

17 yıl önce zatürreden eşini kaybeden Polat, kronik rahatsızlıklarının yanında yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çekmesi üzerine Manavgat Devlet Hastanesine hastanenin enfeksiyon hastalıkları uzmanı Öznur Dünmez ile beraberindeki doktor ve hemşirelerin Polat'ın hastalığı yenmesi için seferber oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği ilaçların uygulanarak tedavisi başlatılan ve 20 günlük tedavinin ardından alkışlarla taburcu edilen Polat, sağlık ekibine teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Çok iyiyim ben." diyerek veda etti.

Hastanenin Başhekimi Mehmet Çınar, Manavgat Devlet Hastanesi'nin pandemi hastanesi olduğunu, her hasta için mücadele ettiklerini belirterek Polat'ın tedavi süreci hakkında yaptığı konuşmasında "Sağlık durumu gayet iyi, virüsten hiçbir hasar kalmadı, bütün testlerden geçti. Ateşi, solunumu düzeldi. Bizler için motivasyon oldu, Türkiye için de motivasyon olacak. Bu zor günlerde hepimiz için moral kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 07.04.2020 18:56
Anahtar Kelimeler:
IstanbulKoronavirüsAyşe Polat83 Yaş
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