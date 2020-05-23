Öğrenci not değiştirdi, öğretmene görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı

İstanbul Fatih'de Buse G. isimli öğrenci öğretmenin şifresini bir şekilde ele geçirip değiştirdiği notlar ile mezun olduğu ortaya çıkınca , Öğretmene görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı.

Öğrenci not değiştirdi, öğretmene görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı
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Olay İstanbu Fatih' te bir lisede yaşandı.Buse G. isimli bir öğrenci öğretmenin şifresini ele geçirip notlarını değiştirmiş ve o notlar ile mezun olmuştu.

Daha sonra bu olay ile ilgili olarak  Fatih Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 2 Nisan 2019 günü bir ihbar yapıldı. İhbarda; "Fatih'te bir lisede görsel sanatlar öğretmeni Muharrem V.'nin e-okul şifresi ile okulun 12-G sınıfı öğrencilerinden Buse G.'ye ait notların değiştirildiği" bildirildi.

Yapılan incelemede Buse.G isimli öğrencinin notlarının yılında fark dönemlerinde öğretmen 'Muharrem V.' kullanıcısı tarafından e-okul üzerinden değiştirildiği, bunun tesadüfi bir durum olmadığı, kısmen ihmal varsa dahi kasıtlı bir durum olduğu belirlendi.

ÖĞRETMENİN ŞİFRESİNİ KENDİ TELEFONUNA KAYDETMİŞ

İfadesi alınan Öğretmen Muharrem V. "O dönemde kendi telefonumda internet yoktu. Buse G. isimli öğrencim 'Benim internetim var hocam' diyerek kullanabileceğimi söyledi. Ben de telefonundan sınıfların notlarını girdim ve sistemden çıkış yaptım. Ancak öğrencinin telefonuna şifremi kayıt edecek şekilde ayarlamış olduğunu düşünüyorum" dedi.

ÖĞRETMENE GÖREVE KÖTÜYE KULLANMAKTAN DAVA

Savcılık, Muharrem V. hakkında 'görevi kötüye kullanmak'tan dava açtı. İddianamede, öğretmenin öğrencinin telefonunda not girişi yapması, şifrenin öğrencinin eline geçmesine sebep olmasının ihmalkar bir davranış olduğu belirtildi. Bu şekilde öğrencinin mezun olmasının ihmali aşan kasti bir davranış olduğu, okul şifresini vererek notlarının değiştirilmesine neden olduğu anlatıldı.

Öğretmen Muharrem V.'nin iki yıla kadar hapsi istendi.

SABAH

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 12:11

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