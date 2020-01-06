Öğrenciler kazandı! İstanbul Üniversitesi yemekhane kısıtlamasını iptal etti

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, yeni bir düzenleme getirerek kampüste sabah kahvaltısını kaldırarak indirimli yemeği tek öğünü düşüren bir uygulama getireceğini açıklamıştı. Öğrenciler ise Rektörlüğün aldığı bu karar tepki göstermiş ve protesto gösterileri düzenlemişti.

Üniversitesite bünyesinde öğrenci eylemlerine neden olan yemek kriziyle ilgili Rektörlük bir açıklama yaparak yeni düzenleme uygulamasından vazgeçildiğini kaydetti. Üniversite Rektörülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin talepleri değerlendirilmiş, yemekhane ile ilgili alınan karar iptal edilmiştir" denildi.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duyulduğu vurgulandığı ve sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin daha önceden olduğu gibi aynı şekilde devam etmesi kararının belirtilidiği açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Üniversitesi uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden birisidir. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duymuştur.

2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki, hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir.

Gelişmeleri yakından takip eden, öğrencilerimizin dilekçelerini değerlendiren ve taleplerini dinleyen Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır."