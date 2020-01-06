İstanbul
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111494
ALTIN
302.491
DOLAR
5.9725
STERLİN
7.8523
EURO
6.6864

Öğrenciler kazandı! İstanbul Üniversitesi yemekhane kısıtlamasını iptal etti

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı ettiği yeni yemekhane düzenlemesiyle ilgili protestolar Rektörlük tarafından kabul edildi. Düzenleme iptal edilerek sistemin eskisi gibi olacağı bildirildi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 12:03
Öğrenciler kazandı! İstanbul Üniversitesi yemekhane kısıtlamasını iptal etti

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, yeni bir düzenleme getirerek kampüste sabah kahvaltısını kaldırarak indirimli yemeği tek öğünü düşüren bir uygulama getireceğini açıklamıştı. Öğrenciler ise Rektörlüğün aldığı bu karar tepki göstermiş ve protesto gösterileri düzenlemişti.

Öğrenciler kazandı! İstanbul Üniversitesi yemekhane kısıtlamasını iptal etti

Üniversitesite bünyesinde öğrenci eylemlerine neden olan yemek kriziyle ilgili Rektörlük bir açıklama yaparak yeni düzenleme uygulamasından vazgeçildiğini kaydetti. Üniversite Rektörülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin talepleri değerlendirilmiş, yemekhane ile ilgili alınan karar iptal edilmiştir" denildi.

Öğrenciler kazandı! İstanbul Üniversitesi yemekhane kısıtlamasını iptal etti

Öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duyulduğu vurgulandığı ve sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin daha önceden olduğu gibi aynı şekilde devam etmesi kararının belirtilidiği açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Üniversitesi uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden birisidir. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duymuştur.

2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki, hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir.

Gelişmeleri yakından takip eden, öğrencilerimizin dilekçelerini değerlendiren ve taleplerini dinleyen Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır."

Anahtar Kelimeler:
Istanbul üniversitesiYemekhaneRektörlük Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıtay'dan Ömer Halisdemir kararı! 18 sanığın mahkumiyetleri onandı
Yargıtay'dan Ömer Halisdemir kararı! 18 sanığın mahkumiyetleri onandı
Bakan Varank araştırma sonuçlarını değerlendirdi; Yerli otomobile talep yüzde 89
Bakan Varank araştırma sonuçlarını değerlendirdi; Yerli otomobile talep yüzde 89
3600 Ek Göstergede Son Gelişme: TBMM'den Cevap Yok
3600 Ek Göstergede Son Gelişme: TBMM'den Cevap Yok
Rus donanmasına ait 186 metrelik savaş gemisinin İstanbul boğazında zor anları!
Rus donanmasına ait 186 metrelik savaş gemisinin İstanbul boğazında zor anları!
2020 KPSS'de Sorulabilir! İnşallah Kelimesi Almanca Sözlüğe Girdi!
2020 KPSS'de Sorulabilir! İnşallah Kelimesi Almanca Sözlüğe Girdi!
KKK Bir Emir Yayımladı: Yeni Emir Sonrası Uzman Onbaşı ve Erbaşlar Dikkat!
KKK Bir Emir Yayımladı: Yeni Emir Sonrası Uzman Onbaşı ve Erbaşlar Dikkat!

Popüler Haberler

Nane Yağı nedir, nasıl kullanılır? Nane yağının faydaları nelerdir?
Genpa garanti süresi sorgulaması nasıl yapılır? Genpa online garanti süresi sorgulama
IMEI numarası nedir? İMEİ numarası öğrenmek, bulmak, sorgulamak işlemleri
Askerlik yol parası ne kadar ödeniyor? Askerlik yol parası nereden, nasıl alınır?
Pybs bursu kaç yıl ödenir? Pybs bursu ne zaman kesilir?
PTT adıma gelen para nasıl sorgulanır? PTT gelen havale sorgulama
Yurtdışına kargo nasıl yollanır? Yurt dışı kargo ücretleri
Rüyada su görmek nedir? Rüyada su görmenin anlamı, tabiri
Netflix pin kodu uygulaması nedir? Netflix pin kodu nasıl açılır ve kapanır?
Çukur yeni bölüm neden yayınlanmıyor? 6 Ocak Pazartesi Show Tv Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
KOSGEB, 150 bin TL hibe ve faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 KOSGEB destekleri
2020 Doğalgaz abone bağlantı bedeline zam yapıldı! 2020 Doğalgaz abone bağlantı bedelleri
2019 Şeker Fabrikası işçi alımı yapacak! İŞKUR aracılığı ile Şeker Fabrikası'na işçi alımı için gerekli belgeler neler?
Gulyabani ne demektir? Gulyabani kelimesinin anlamı
Bizim İçin Şampiyon TV'de ilk kez Pazartesi FOX TV'de
Nöbetçi noter nerede? 4 Ocak Cumartesi - 5 Ocak Pazar Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama
Instagram spam cezası nedir? Spam cezası yedim nasıl ve ne zaman kalkar
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 5 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!
Yasak Elma var mı, yok mu? 6 Ocak 2020 Pazartesi Yasak elma neden yayınlanmıyor?
Konut kredisi için sağlanan devlet destekleri nelerdir?
Engelli yakını maaşı nedir? Engelli yakını maaşı kimlere verilir? Engelli evde bakım aylığı başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.