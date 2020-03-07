Öğrencisini tokatlayan beden eğitim öğretmeni hakkında inceleme!

İstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen basketbol maçı Sortie ve Çatalca Muratbey takımları arasında gerçekleşmişti. Takımlardan Sortinin bayan antrenörü aynı zamanda Beylikdüzü'nde bir ortaokulda beden öğretmeni olarak çalışan Özlem B.'nin bir oyuncusuna yönelik şiddeti ve maç hakemine çöp kovası fırlatması tepki toplamıştı.

Yaşanan olaya ilişkin görüntülerin medyada yer almasının ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti ve Özlem B. hakkında inceleme başlatıldı. Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda geçen hafta yaşanan olayda, Sortie antrenörü Özlem B, herkesin gözü önünde oyuncusuna saldırmış, U-16 takımının genç sporcusuna defalarca tokat atmıştı.

Daha sonra sinirlerine hakim olamayan kadın antrenör, maçın hakemine de çöp kovası fırlatmıştı. Maçı izleyen veliler hakeme tepki gösterirken, yaşanan olaylar nedeniyle maç yarıda kalmıştı. Genç sporcunun uğradığı şiddet tribünde bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti