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Öğrencisini tokatlayan beden eğitim öğretmeni hakkında inceleme!

İstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel bir turnuvada, oyuncusuna defalarca tokat atan beden eğitim öğretmeni antrenör Özlem B. hakkında İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

07 Mart 2020 Cumartesi 21:51
Öğrencisini tokatlayan beden eğitim öğretmeni hakkında inceleme!

İstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen basketbol maçı Sortie ve Çatalca Muratbey takımları arasında gerçekleşmişti. Takımlardan Sortinin bayan  antrenörü aynı zamanda Beylikdüzü'nde bir ortaokulda beden öğretmeni olarak çalışan Özlem B.'nin bir oyuncusuna yönelik şiddeti ve maç hakemine çöp kovası fırlatması tepki toplamıştı.

Yaşanan olaya ilişkin görüntülerin medyada yer almasının ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti ve Özlem B. hakkında inceleme başlatıldı. Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda geçen hafta yaşanan olayda, Sortie antrenörü Özlem B, herkesin gözü önünde oyuncusuna saldırmış, U-16 takımının genç sporcusuna defalarca tokat atmıştı.

Daha sonra sinirlerine hakim olamayan  kadın antrenör, maçın hakemine de çöp kovası fırlatmıştı. Maçı izleyen veliler hakeme tepki gösterirken, yaşanan olaylar nedeniyle maç yarıda kalmıştı. Genç sporcunun uğradığı şiddet tribünde bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti

Son Güncelleme: 07.03.2020 22:18
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