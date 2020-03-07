Öğrencisini tokatlayan beden eğitim öğretmeni hakkında inceleme!

İstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen basketbol maçı Sortie ve Çatalca Muratbey takımları arasında gerçekleşmişti. Takımlardan Sortinin bayan antrenörü aynı zamanda Beylikdüzü'nde bir ortaokulda beden öğretmeni olarak çalışan Özlem B.'nin bir oyuncusuna yönelik şiddeti ve maç hakemine çöp kovası fırlatması tepki toplamıştı.
Daha sonra sinirlerine hakim olamayan kadın antrenör, maçın hakemine de çöp kovası fırlatmıştı. Maçı izleyen veliler hakeme tepki gösterirken, yaşanan olaylar nedeniyle maç yarıda kalmıştı. Genç sporcunun uğradığı şiddet tribünde bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti
Son Güncelleme: 07.03.2020 22:18