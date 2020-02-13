Öğrencisinin yüzüne tekme atan okul müdürüne dava açıldı

Isparta Şehit Göksel Koç Ortaokulu müdürünün 7. sınıfa giden bir öğrencinin yüzüne tekme atması üzerine yapılan şikayetler doğrultusunda müdür A.Y. hakkında Asliye Ceza mahkemesine dava açıldı. okul müdürünün 'basit yaralama' suçundan yargılanacağı dava öncesinde ise 7. sınıf öğrencisi A.Ö.'nün yüzüne tekme attığı anlardaki güvenlik kaydı görüntüleri de ortaya çıktı.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçesinde düzenlenen yangın tatbikatı öncesinde öğrencilerin bahçede sıraya girdiği görülen görüntülerde okul müdürü A.Y., yerde oturan 7'nci sınıf öğrencisi A.Ö.'nün yanına gelerek yüzüne tekme attığı anlar kaydediliyor.

Olay sonrasında durumu öğrenerek okula helen A.Ö.'nün babası babası İsmail Ö. okul idarecileriyle birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra savcığığa giderek okul müdürü şikayetçi oldu. Bunun üzerine ifadesine başvurulan müdür A.Y., öncelikle okulda laçkalık ve ciddiyetsizlik olduğunu, aynı zamanda olay günü yangın tatbikatında öğrencilerin yanıcı, parlayıcı maddelere doğru hareket edeceklerini ve bununla ilgili zarar görebileceklerini düşündüğünü ve o sırada anlık tepki gösterdiğini söyledi.Veli İsmail Ö.nün şikayeti ise değerlendirmeye alındıktan sonra A.Y. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açılmasına karar verildi.

Okul müdürü A.Y. hakkında açılan dava ile ile ilgili bir açıklama yaparak olayı şöyle anlattı:

"Değerlerimin üzerine yemin ediyorum. Her ne kadar kamera kayıtlarında cepheden görünse de inançlarımın üzerine yemin ediyorum ki herhangi bir hareket yapmadım. O gün bahçede gerçekten 600 civarında öğrenci vardı. Öğrenciler arasında itiş, kakış, neticede yani öğrencileri düzene getirmek açısından, ayağımı yere vurdum. Yemin ediyorum. Allah büyük. Öğrenciler sürekli arkadan öne itiliyor. O anlar refleksti. Şimdiki aklım olsa başka şekilde bin türlü çözüm üretirim. 'Yeter artık yerinizde kalın' dedim. Ben çocuğu şu anda görsem tanımam. O anda o programı daha güzel bir hale getirebilmek için uğraştım. 'Yerinizde kalın' diyerek kızıyormuş gibi yaptım. Ama çocuğa herhangi bir müdahalede bulunmadım"



