Öğretmen uyuşturucu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı!

Uyuşturu tacirlerine göz açtırmayan ekipler bu sefer Fen Bilgisi Öğretmenini uyuşturucu satışı yapmaya çalışırken suç üstü yakaladı.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Muğla Marmaris'te emniyet ekipleri gelen ihbar sonrasında 34 yaşındaki S.Z.B isimli fen bilgisi öğretmenini teknik takibe aldı. Yapılan izleme sonucunda şahsın uyuşturucu satışı yapacağı tespit edildi.Düğmeye basan ekipler 34 yaşındaki öğretmeni Marmaris'te uyuşturucu satışı yapmaya hazırlanırken suç üstü yakaladı.

Yapılan aramalarda üzerinde farklı çeşitlerde uyuşturucu maddesi bulunan S.Z.B gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra mahkemeye sevk edildi.

Diğer yandan 34 yaşındaki fen bilgisi öğretmeninin özel bir okulda öğretmenlik yaparkan uygun olmayan davranışlarından sonra sözleşmesinin özel okul tarafından fesh edildiği öğrenildi.