Öğretmen uyuşturucu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı!

Uyuşturu tacirlerine göz açtırmayan ekipler bu sefer Fen Bilgisi Öğretmenini uyuşturucu satışı yapmaya çalışırken suç üstü yakaladı.
SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI
Muğla Marmaris'te emniyet ekipleri gelen ihbar sonrasında 34 yaşındaki S.Z.B isimli fen bilgisi öğretmenini teknik takibe aldı. Yapılan izleme sonucunda şahsın uyuşturucu satışı yapacağı tespit edildi.Düğmeye basan ekipler 34 yaşındaki öğretmeni Marmaris'te uyuşturucu satışı yapmaya hazırlanırken suç üstü yakaladı.
Diğer yandan 34 yaşındaki fen bilgisi öğretmeninin özel bir okulda öğretmenlik yaparkan uygun olmayan davranışlarından sonra sözleşmesinin özel okul tarafından fesh edildiği öğrenildi.
Son Güncelleme: 01.07.2020 22:03