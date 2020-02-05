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Okuldaki dolabın altında kalan İlkokul öğrencisi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te ilkokul 1. sınfta okuyan bir öğrencinin üzerine dolap devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:32
Okuldaki dolabın altında kalan İlkokul öğrencisi yaşamını yitirdi

Gaziantep'e bağlı Araban ilçesinde Yukarı Karavaiz İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Berkay Işık, öğretmenler odasında bulunan dolaplarla oynarken birden dopabın altında kaldı. İddialara göre odadaki dopalrın kapısına asılarak oyun oynayan minik Berkay, o sırada dolabın devrilemsi sonucu dolabın altında kaldı.

Okul yönetiminin durumu hemen sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servisi minik Berkay'ın kaza anında hayatını kaybettiğini belirlediler.

Küçük çocuğun cenazesi olay yeri ve savclık incelemesinin ardından bulunduğu yerden alındı. Minik Berkay daha sonra Yukarı Karavaiz Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Küçük çocuğun babası Ali Işık'ın hizmet alımı personeli olarak aynı okulda görevli olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
GaziantepArabanİlkokul öğrencisiDolapBerkay Işık
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