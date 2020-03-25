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Okulların tatil süresi uzatıldı! işte yeni tarih

Bilim kurulunun saat 13.00’da başladığı eğitim gündemli toplantı sona erdi. Milli eğitim bakanı ve sağlık bakanın ortak yaptığı açıklamada toplantıda alınan kararlar doğrultusunda okulların tatil süresi 30 Nisan’a kadar daha uzatıldı.

25 Mart 2020 Çarşamba 19:28
Okulların tatil süresi uzatıldı! işte yeni tarih

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği kurulun bugünkü toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine üyeleriyle yaptığı telekonferans görüşmesi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, uzaktan eğitim sürecine ilişkin son kararın Bilim Kurulu tarafından verilmesi gerektiğini iletmişti.

Erdoğan, "Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine üyeleriyle yaptığı telekonferans görüşmesi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, uzaktan eğitim sürecine ilişkin son kararın Bilim Kurulu tarafından verilmesi gerektiğini iletmişti. Erdoğan, "Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var." ifadelerini kullanmıştı.

Milli eğitim bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ortak yaptığı açıklama da bugün yapılan bilim kurulu toplantısında okulların tatil süresi 30 NİSAN 2020'ye kadar uzatıldığı açıklandı.

Son Güncelleme: 25.03.2020 19:39
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Milli Eğitim BakanıBilim Kurulu ToplantısıOkulların Tatil Süresi Uzayacak Mı
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