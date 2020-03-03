betgram betgram setrabet

İstanbul 17°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111207
ALTIN
321.968
DOLAR
6.0813
STERLİN
7.7932
EURO
6.7957

Olaylı dansta karar çıktı ! İşte mahkemenin skandal dans için verdiği karar

Türkiye'nin günlerce konuştuğu İzmir'de yapılan bir sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili açılan davada mahkeme kararını verdi. İşte Mahkemenin verdiği karar..

03 Mart 2020 Salı 18:58
Olaylı dansta karar çıktı ! İşte mahkemenin skandal dans için verdiği karar

Olay F.K. ve A.K'nin çocukları E.K. için 31 Ağustos'ta düzenledikleri sünnet düğününde 3 dansçının yaptığı cinsel içerikli dansların, sosyal medyada yayılmasıyla duyulmuş ve Türkiye’de günlerce konuşulmuştu.

Görüntülerin yayılmasından sonra Anne ve baba hakında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal", baba ve amca hakkında "cinsel tacize azmettirme" ve 3 dansçı hakkında "cinsel taciz" suçlamalarıyla dava açılmıştı..

Ve açılan dava'da sona gelindi, karar çıktı.

Hakim, anne, baba ve amca ile dansçılar G.Y. ve M.M'nin beraatlerine karar verdi.

Sanık G.K'nin ise "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın duruşmadaki hali ve suçunu ikrarının lehine hafifletici sebep sayılarak cezasının 10 aya indirilmesine karar verildi.

G.K, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması da kararlaştırıldı.

Son Güncelleme: 03.03.2020 19:08
Anahtar Kelimeler:
Olaylı Sünnet DüğünüOlaylı Dans
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 kişinin ölümüne , 180 kişinin'de yararlanmasına sebep olan pilot tutuksuz yargılanmak istiyor !
3 kişinin ölümüne , 180 kişinin'de yararlanmasına sebep olan pilot tutuksuz yargılanmak istiyor !
Silivri açıklarında lüks yat alevler içinde kaldı; 2 kişi hayatını kaybetti
Silivri açıklarında lüks yat alevler içinde kaldı; 2 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı talimatıyla otobüslerde sıkıyönetim ilan edildi
İçişleri Bakanlığı talimatıyla otobüslerde sıkıyönetim ilan edildi
TBMM, 9 yıl sonra İdlib için kapalı oturumda toplandı! Kapalı oturum nasıl yapılır? Neler konuşulur?
TBMM, 9 yıl sonra İdlib için kapalı oturumda toplandı! Kapalı oturum nasıl yapılır? Neler konuşulur?
Balkondan düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi kurtarılamadı
Balkondan düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi kurtarılamadı
Suriyeli göçmen aile Yunanistan sınırında yaşadıklarını anlattı; Hepimizi dövdüler!
Suriyeli göçmen aile Yunanistan sınırında yaşadıklarını anlattı; Hepimizi dövdüler!

Popüler Haberler

Kuruluş Osman Mankurt nedir? Mankurt ne anlama geliyor, ne demek?
Kredi kartı temassız ödeme özelliği nasıl kapatılır?
3 ay ertelemeli kredi veren bankalar ve faiz oranları
Konut kredisi yapılandırması nasıl yapılır? Yapılandırma yapmak ne zaman avantajlı olur?
A101 7-14 Mart 2020 hafta sonu indirimli ürünler kataloğu
2020 pasaport harç ücretleri ne kadar oldu? 2020 yıla göre zamlı pasaport harç ücretleri
KOSGEB girişimci başvurusu Yapana 50 Bin TL hibe ve kredi! KOSGEB başvuru şartları ve işlemleri
Maaşa göre kredi limiti nasıl hesaplanır? Ne kadar banka kredisi çekebilirim?
Rusya para birimi nedir? Rusya para birimi kaç TL'dir?
Çukur Damla öldü mü? Cumali'nin eşi Çukur'dan ayrılıyor mu? Hare Sürel Çukur'a vedamı ediyor?
Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu neden yok?
Survivor 2020 ünlüler ve gönüller takımlarına katılan yeni yarışmacılar kimler? isimleri ne?
Survivor yarışmacıları para alıyor mu? Survivor 2020 yarışmacıları ne kadar maaş alıyor?
Bilsem sınav sonuçları ne zamana çıklanacak? MEB 2020 Bilsem sınav sonuç takvimi
Rüyada turşu yemek ne demektir? Rüyada turşu yemek ve turşu yaptığını görmenin anlamı tabiri
Kabuğu soyulmuş patatesin kararmadan saklanması için yöntemler
Sefirin Kızı Sancar, Nare gerçeğini öğreniyor mu?
Hekimoğlu Vahap Ergün kimdir? Gerçek adı nedir? Güven Kıraç hakkında bilgiler
A101 market 5 Mart – 12 Mart 2020 aktüel indirimli kampanya kataloğu
Hayalimdeki Gelinlik yeni yarışmacısı Selvi Aslan kimdir? Selvi Aslan hakkında bilgiler
Survivor’da adaya katılan yeni yarışmacılar kimler oldu? Survivor 2020 adaya yeni gelen yarışmacılar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.