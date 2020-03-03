Olaylı dansta karar çıktı ! İşte mahkemenin skandal dans için verdiği karar

Olay F.K. ve A.K'nin çocukları E.K. için 31 Ağustos'ta düzenledikleri sünnet düğününde 3 dansçının yaptığı cinsel içerikli dansların, sosyal medyada yayılmasıyla duyulmuş ve Türkiye’de günlerce konuşulmuştu.

Görüntülerin yayılmasından sonra Anne ve baba hakında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal", baba ve amca hakkında "cinsel tacize azmettirme" ve 3 dansçı hakkında "cinsel taciz" suçlamalarıyla dava açılmıştı..

Ve açılan dava'da sona gelindi, karar çıktı.

Hakim, anne, baba ve amca ile dansçılar G.Y. ve M.M'nin beraatlerine karar verdi.

Sanık G.K'nin ise "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın duruşmadaki hali ve suçunu ikrarının lehine hafifletici sebep sayılarak cezasının 10 aya indirilmesine karar verildi.

G.K, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması da kararlaştırıldı.