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Olaylı dansta karar çıktı! İşte mahkemenin skandal dansçı için verdiği karar

Türkiye'nin günlerce konuştuğu İzmir'de yapılan bir sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili açılan davada mahkeme son kararını verdi. İşte Mahkemenin dansöz için verdiği karar...

12 Mart 2020 Perşembe 13:37
Olaylı dansta karar çıktı! İşte mahkemenin skandal dansçı için verdiği karar

Olay F.K. ve A.K'nin çocukları E.K. için 31 Ağustos'ta düzenledikleri sünnet düğününde 3 dansçının yaptığı cinsel içerikli dansların, sosyal medyada yayılmasıyla duyulmuş ve Türkiye’de günlerce konuşulmuştu...

Görüntülerin yayılmasından sonra Anne ve baba hakında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal", baba ve amca hakkında "cinsel tacize azmettirme" ve 3 dansçı hakkında "cinsel taciz" suçlamalarıyla dava açılmıştı..

Ve açılan dava'da sona gelindi, karar çıktı.

Hakim, anne, baba ve amca ile dansçılar G.Y. ve M.M'nin beraatlerine karar verdi.

Sanık G.K'nin ise "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın duruşmadaki hali ve suçunu ikrarının lehine hafifletici sebep sayılarak cezasının 10 aya indirilmesine karar verildi.

G.K, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması da kararlaştırıldı.

Son Güncelleme: 12.03.2020 13:37
Anahtar Kelimeler:
Olaylı Sünnet DüğünüOlaylı Dans
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Emine 2020-03-04 21:30:22

Hapiste de twerk yaparlar

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