'Ölmek istemiyorum' diyen Nesibe'nin sesini başsavcılık duydu

Kütahya'da yaşan ve eşinden 3 yıl önce boşanan bir çocuk annesi Nesibe T. evinin kapısına dayanan tehdit ve küfürler eden eski eşinin görüntülerini sosyal meydada yayınladı.Yayınladığı video da içinde bulunduğu durumu ve yaşadıklarını ''Eşimden üç sene önce ayrıldım. 4 yaşında bir kızımız var. Eski eşim halen bana küfürler ediyor ve ölüm tehdidinde bulunuyor. 'Seni öldüreceğim' diyor. Bundan bir sene önce kendisinden dayak yedim ve kamera kayıtları olmadığı için 1 ay cezaevinde kalıp, çıkmış. Daha dün kapımıza geldi ve yine küfürler edip, 'seni öldüreceğim, seni kimseye yar etmeyeceğim, senin için 10 sene yatarım' dedi. Ben öldükten sonra beni sosyal medyada paylaşsanız ne olur. Ben kadın cinayetlerine kurban gitmek istemiyorum. Lütfen sesimi duyun artık, ben ölmek istemiyorum” diye anlattı.

BAŞSAVCILIK DEVREDE EŞ UZAKLAŞTIRILDI

Nesibe T. 'nin bu videosu sosyal medya üzeriden duyarlı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, Nesibe T.'nin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında eski eş Veysel S. hakkında gözaltı kararı verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınan Veysel S.'ye mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsine çarptırıldı.