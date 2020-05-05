Ömer Çelik'ten Ragıp Zarakolu'nun kaleme aldığı köşe yazısına sert tepki!

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bugün resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak Evrensel Gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu'nun bir internet sitesinde paylaştığı köşe yazısını alıntı yaparak yazılanlara tepki gösterdi. Çelik tekisinde, "Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. 'Yassıada rejimi' bir daha asla bu topraklarda var olamayacak" ifadelerini kullandı.

Yazar Ragıp Zarakolu'nun "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla birlikte yayınladığı yazıda darbe çığırtkanlığı yaptığı ve 27 Mayıs sonrası idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması gündeme bomba gibi düşerken gündeme oturan yazıya hükümet kanadından da sert tepkiler geldi.

AK parti sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında 'darbe imasına' tepki göstererek 'Şer' şebekesinin birkaç ay önce Meclisin iradesine saldırdığını ve ardından da seçilmiş hükümete "rejim" demeye başladığının altını çizen Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Son bir haftadır cuntacı siyasiler demokrasimize saldırıyor. Şimdi Yassıada rejimine özlemlerini ifade ediyorlar. Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş cumhurbaşkanlığı makamına 'saray rejimi' diyenlerin, rejim tartışmasıyla varmak istediği yer Yassıada zihniyetini hayata geçirmektir. Tarihleri boyunca ne yaptılarsa şimdi de onu yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamına karşı antidemokratik çağrılarda bulunanların döşemeye çalıştığı yol, bu ülkenin tüm demokratik kazanımlarını imha etmeyi hedefliyor. Milletimizin iradesini açıkça tehdit etmeye başladılar. Demokrasimizi çalmaya çalışıyorlar."

AK Parti sözcüsü Çelik, demokrasinin ve Cumhuriyet'in, en büyük siyasal değerlerden olduğuna dikkat çektiği mesajında ayrıca, "Bunlara saldıranlara karşı milletimizin safında yer almak onurdur. Onursuzluk peşinde koşanlar kendi çirkin tarihleriyle baş başa kalırlar. Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı antidemokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Yassıada rejimi bir daha asla bu topraklarda var olamayacak." değerlendirmesinde bulundu.