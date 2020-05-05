İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98827
ALTIN
386.720
DOLAR
7.0850
STERLİN
8.8259
EURO
7.6831

Ömer Çelik'ten Ragıp Zarakolu'nun kaleme aldığı köşe yazısına sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Evrensel gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu'nun kalaem aldığı "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı köşe yazısına çok sert tepki gösterdi. Çelik, tepkisinde seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına "saray rejimi" diyen kişilerin, rejim tartışmasıyla varmak istediği yerin 'Yassıada zihniyetini' hayata geçirmek olduğunu söyledi.

05 Mayıs 2020 Salı 14:14
Ömer Çelik'ten Ragıp Zarakolu'nun kaleme aldığı köşe yazısına sert tepki!

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bugün resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak Evrensel Gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu'nun bir internet sitesinde paylaştığı köşe yazısını alıntı yaparak yazılanlara tepki gösterdi. Çelik tekisinde, "Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. 'Yassıada rejimi' bir daha asla bu topraklarda var olamayacak" ifadelerini kullandı.

Yazar Ragıp Zarakolu'nun "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla birlikte yayınladığı yazıda darbe çığırtkanlığı yaptığı ve 27 Mayıs sonrası idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması gündeme bomba gibi düşerken gündeme oturan yazıya hükümet kanadından da sert tepkiler geldi.

AK parti sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında 'darbe imasına' tepki göstererek 'Şer' şebekesinin birkaç ay önce Meclisin iradesine saldırdığını ve ardından da seçilmiş hükümete "rejim" demeye başladığının altını çizen Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Son bir haftadır cuntacı siyasiler demokrasimize saldırıyor. Şimdi Yassıada rejimine özlemlerini ifade ediyorlar. Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş cumhurbaşkanlığı makamına 'saray rejimi' diyenlerin, rejim tartışmasıyla varmak istediği yer Yassıada zihniyetini hayata geçirmektir. Tarihleri boyunca ne yaptılarsa şimdi de onu yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamına karşı antidemokratik çağrılarda bulunanların döşemeye çalıştığı yol, bu ülkenin tüm demokratik kazanımlarını imha etmeyi hedefliyor. Milletimizin iradesini açıkça tehdit etmeye başladılar. Demokrasimizi çalmaya çalışıyorlar."

AK Parti sözcüsü Çelik, demokrasinin ve Cumhuriyet'in, en büyük siyasal değerlerden olduğuna dikkat çektiği mesajında ayrıca, "Bunlara saldıranlara karşı milletimizin safında yer almak onurdur. Onursuzluk peşinde koşanlar kendi çirkin tarihleriyle baş başa kalırlar. Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı antidemokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Yassıada rejimi bir daha asla bu topraklarda var olamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
AK Partiömer çelikRagıp ZarakoluKöşe YazısıIdam Tehtidi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'den de güzel haber geldi! Korona vakası 2 gündür görülmüyor
Edirne'den de güzel haber geldi! Korona vakası 2 gündür görülmüyor
Denizli'de korkunç olay! Bacağını makineye kaptıran işçi can verdi!
Denizli'de korkunç olay! Bacağını makineye kaptıran işçi can verdi!
Yaşlı adam önce eşini katletti sonra kendini camdan attı!
Yaşlı adam önce eşini katletti sonra kendini camdan attı!
Berberler odası seslendi! Salgın bitene kadar sakal tıraşını yasaklayın
Berberler odası seslendi! Salgın bitene kadar sakal tıraşını yasaklayın
323 gündür ölüm orucunda olan İbrahim Göçek eylemini sonlandırdı
323 gündür ölüm orucunda olan İbrahim Göçek eylemini sonlandırdı
Prof. Ceyhan uyardı! Salgınlarda dalgalanmalar olabilir
Prof. Ceyhan uyardı! Salgınlarda dalgalanmalar olabilir

Popüler Haberler

Askerlikte firarın cezası nedir? Askerlikte işlenen suçlar ve cezaları
İPhone arka ışık parlaklığı nasıl ayarlanır?
70.000 TL 60 ay vadeli kredi almak için başvuru şartları nelerdir? 70 bin TL kredi almak istiyorum kolay kredi başvurusu nasıl yaparım?
e-Devlet üzerinden ikametgah adres değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ikametgah adres değişikliği işlemleri
Her gün yarım saat yürümenin sağlık açısından faydaları nelerdir?
Kızılay Dar Gelirli Aileler İçin Yardım Kolileri ve 450 TL Yardım Yapıyor
90 gün ödemesiz bayram kredisi 2020 hangi bankalar uygun? Ziraat Bankası bayram kredisi kampanyası 2020
Gratis anneler gününe özel indirim günleri 1-10 Mayıs 2020
E-Devlet şifresi olmadan SGK hizmet sorgulama nereden ve nasıl yapılır?
Ziraat Bankası sıfır faizli koyun kredisi başvuru şartları ve yöntemleri
Trafik cezası erken ödeme indirimi nasıl hesaplanır? 2020 Trafik cezası faizi ne kadardır?
Vodafone Yanımda uygulaması Teklif ver yarışması ile iPhone 11 Pro kazanma şansı
TRT1 Mesnevi'den Hikayeler programı sunucusu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nerelidir?
Nisan 2020 en avantajlı Taşıt, konut ve tüketici kredileri hangi banka tarafından veriliyor?
Fakirler ve muhtaçlara yardım yapan devlet kurumları ve destekleri
Restoran ve barlar ne zaman açılacak?
Halıdan kahve ve çay lekesi en kolay nasıl çıkar?
Askerlerin durdurulan terhisler ne zaman başlayacak?
1.000 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Sosyal yardım sonuçları sorgulama
Corona virüs ile mücadele kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Seyahatler ne zaman serbest olacak?
Berber, kuaförler, AVM'ler , güzellik merkezleri ve diğer işletmeler ne zaman açılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.