Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Türk ilahiyatçı, yazar ve sunucu Ömer Döngeloğlu hakkında bilgiler

Kanal 7 ekranlarında Ramazan programı yapan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Döngeloğlu, bir süredir evinde karantina altındaydı.
Mustafa Karataş acı haberi duyurdu
Ömer Döngeloğlu’nun vefat haberini duyuran Mustafa Karataş sosyal medya hesabından, ‘’ İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn Allah rahmet etsin. Ömer Döngeloğlu hocamız vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun” paylaşımını yaptı.
Ömer Döngeloğlu kimdir?
1986-1996 yılları arasında Tokat’ta İmam-Hatiplik yapmış ve kamuda uzun yıllar çalışmıştır. Kanal 7 ekranlarında uzun süre Ramazan programı sunmuştur.
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