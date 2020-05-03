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Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Türk ilahiyatçı, yazar ve sunucu Ömer Döngeloğlu hakkında bilgiler

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı öğrenilen ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Haber sonrasında birçok kişi ''Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Türk ilahiyatçı, yazar ve sunucu Ömer Döngeloğlu hakkında bilgiler.

03 Mayıs 2020 Pazar 16:59
Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Türk ilahiyatçı, yazar ve sunucu Ömer Döngeloğlu hakkında bilgiler

Kanal 7 ekranlarında Ramazan programı yapan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Döngeloğlu, bir süredir evinde karantina altındaydı.

Mustafa Karataş acı haberi duyurdu

Ömer Döngeloğlu’nun vefat haberini duyuran Mustafa Karataş sosyal medya hesabından, ‘’ İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn Allah rahmet etsin. Ömer Döngeloğlu hocamız vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun” paylaşımını yaptı.

Ömer Döngeloğlu kimdir?

Ömer Döngeloğlu, 1968 yılında Tokat’ın Zile ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulunda, lise eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Döngeloğlu, orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986-1996 yılları arasında Tokat’ta İmam-Hatiplik yapmış ve kamuda uzun yıllar çalışmıştır. Kanal 7 ekranlarında uzun süre Ramazan programı sunmuştur.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 16:59
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