Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Türk ilahiyatçı, yazar ve sunucu Ömer Döngeloğlu hakkında bilgiler

Kanal 7 ekranlarında Ramazan programı yapan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Döngeloğlu, bir süredir evinde karantina altındaydı.

Mustafa Karataş acı haberi duyurdu

Ömer Döngeloğlu’nun vefat haberini duyuran Mustafa Karataş sosyal medya hesabından, ‘’ İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn Allah rahmet etsin. Ömer Döngeloğlu hocamız vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun” paylaşımını yaptı.

Ömer Döngeloğlu kimdir?

Ömer Döngeloğlu, 1968 yılında Tokat’ın Zile ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulunda, lise eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Döngeloğlu, orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986-1996 yılları arasında Tokat’ta İmam-Hatiplik yapmış ve kamuda uzun yıllar çalışmıştır. Kanal 7 ekranlarında uzun süre Ramazan programı sunmuştur.

Kim? Kiminle? Nerede? Merak ettiğin tüm haberler ve anlık gelişmeler her an telefonunda! Mobil uygulamamızı hemen edin! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Günün içinden, güne dair tüm gelişmeleri her an takip edebilmek için, hadi sen de Haberport Facebook grubuna katıl!>>>Haberport Facebook Grubuna Katıl!