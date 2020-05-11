Önce eşini bıçakladı sonra oğlunu başından vurdu!

Denizli'de şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanma sürecinde olduğu eşini bıçaklayarak yaralama suçundan 6 ay önce ceza evine giren Ünal Y. isimli şahıs tahliye olmuştu.

Ceza evinden çıkan Ünal Y. çıkar çıkmaz boşanma sürecinde aleyhine konuşan 21 yaşındaki oğlu Şahin Y.’nin çalıştığı iş yerine gitti.

Oğlu ile arasında tartışma çıkan Ünal Y isimli cani baba oğlunu işyerinden çıkarıp yolun karşısına zorla götürdü ve aralarında çıkan tartışma uzayınca Ünal Y tabancasını çıkarak oğlun Şahin Y.’yi başından vurdu.

TALİHSİZ GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredilerin güvenlik güçlerini aramasında sonra kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cani babanın oğlunu zorla iş yerinde çıkardığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İNTİHAR ETMİŞ

Olayın ardından kaçan cani baba Ünal Y.’yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Dün, akşam saatlerinde olayın yaşandığı elma bahçesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir tarlada yerde hareketsiz yatan bir kişinin bulunduğunu gören çiftçiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, hayatını kaybeden kişinin önceki gün oğlunu öldüren Ünal Y, olduğunu tespit etti. Başına tabancayla ateş ederek intihar ettiği belirlenen Ünal Y’nin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 16:52