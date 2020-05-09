Opera Binası'nın inşaatında feci ölüm! vincin altında kalan işçi öldü

Yapımı devam eden İzmir Opera Binası inşaatında meydana gelen vinç kazasında Olgun Kanık isimli işçi hayatını kaybetti.

Opera Binası'nın inşaatında feci ölüm! vincin altında kalan işçi öldü
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Üzücü olay akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'da meydana geldi.

 Yapımı 2018 yılında başlanan 73 bin 800 metrekarelik İzmir Opera Binası inşaat alanına kontrolden çıkan vinç devrildi.O sırada inşaat alanında bulunan işçi Olgun Kanık devrilen vincin altında kaldı.

TALİHSİZ İŞÇİ CAN VERDİ

Olayı gören iş arkadaşları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kanık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kanık'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Talihsiz işçinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 02:11

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