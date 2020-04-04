Ordu Belediye Başkanının 20 yaş paylaşımı; Şimdi hesaplaşma zamanı!

22 ve 23. Dönem AK Parti Ordu Milletvekili ve 58, 59 ile 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı olarak görev yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 20 yaş ve altındaki gençlere sokağa çıkma yasağı tedbiri ardından sosyal medya hesabınbdan bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesaj büyük beğeni toplarken bir o kadar da güldürdü.
Belediye Başkanı Güler'in bun paylaşımı beğeni ve yorum rekorları kırarken, paylaşımın altına yazdığı 'Son gülen Mehmet Hilmi Güler'de kullanıcıları güldürdü. Sosyal medyada da gündemine oturan mesaj ise şöyle: