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Ordu Belediye Başkanının 20 yaş paylaşımı; Şimdi hesaplaşma zamanı!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 20 yaş ve altı gençlere uygulanan sokağa çıkma yasağının açıklanmasının hemen ardından Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Güler'in mesajı beğeni rekorları kırdı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 10:48
Ordu Belediye Başkanının 20 yaş paylaşımı; Şimdi hesaplaşma zamanı!

22 ve 23. Dönem AK Parti Ordu Milletvekili ve 58, 59 ile 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı olarak görev yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 20 yaş ve altındaki gençlere sokağa çıkma yasağı tedbiri ardından sosyal medya hesabınbdan bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesaj büyük beğeni toplarken bir o kadar da güldürdü.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 65 yaş üzerinde olduğu için gelen yasakla birlikte kendisini zabıta ekiplerine şikayet eden 20 yaş altındaki gençlerle ilgili resmi Twiter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Güler, mesajında "Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)" diyerek esprili bir paylaşımda buldu. kendisini 65 yaş üstü diyerek zabıtaya şikâyet eden gençlere: Şimdi hesaplaşma zamanı :)" diyerek esprili bir paylaşımda bulundu.

Belediye Başkanı Güler'in bun paylaşımı beğeni ve yorum rekorları kırarken, paylaşımın altına yazdığı 'Son gülen Mehmet Hilmi Güler'de kullanıcıları güldürdü. Sosyal medyada da gündemine oturan mesaj ise şöyle:

Ordu Belediye Başkanının 20 yaş paylaşımı; Şimdi hesaplaşma zamanı!

Anahtar Kelimeler:
MesajSokağa çıkma YasağıOrdu Belediye BaşkanıMehmet Hilmi Güler20 Yaş
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