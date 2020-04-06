Ordu'lu Burhan amcadan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası ikametinden çıkması kısıtlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine sipariş verdiği sırada kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Altınilçesinde tek başına yaşayan ve şeker hastası olduğu öğrenilen Burhan Kılıçkını'nın bir süre önce ayak bileğinde oluşan ve geçmek bilmeyen yarası kanamaya başladı.

Kanamayı durduramayacağını anlayan Burhan Kılıçkını, komşularından yardım istedi ve eve yardım için gelen komşuları durumun ciddiyetini anlayınca hemen sağlık ekiplerini aradılar. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Burhan Kılıçkını'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ordu Devlet Hastanesine kaldırdılar. 77 yaşındaki Kılıçkını'nın hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildiği bildirildi.



