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Ordu'lu Burhan amcadan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı

Ordu'da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evinden çıkamayan ve zabıta ekiplerine siparişi verirken kullandığı kibar üslupla herkesin sevgisini kazanan Burhan Kılıçkını'ndan üzücü haber geldi. 77 yaşındaki Kılıçkını hastaneye kaldırıldı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 14:28
Ordu'lu Burhan amcadan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası ikametinden çıkması kısıtlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine sipariş verdiği sırada kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, hastaneye kaldırıldı.

Ordu'lu Burhan amcadan üzen haber!

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Altınordu ilçesinde tek başına yaşayan ve şeker hastası olduğu öğrenilen Burhan Kılıçkını'nın bir süre önce ayak bileğinde oluşan ve geçmek bilmeyen yarası kanamaya başladı.

Ordu'lu Burhan amcadan üzen haber!

Kanamayı durduramayacağını anlayan Burhan Kılıçkını, komşularından yardım istedi ve eve yardım için gelen komşuları durumun ciddiyetini anlayınca hemen sağlık ekiplerini aradılar. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Burhan Kılıçkını'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ordu Devlet Hastanesine kaldırdılar. 77 yaşındaki Kılıçkını'nın hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildiği bildirildi.


 

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HastaneOrduBurhan Kılıçkını
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