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Ordu’dan Elazığ’a gelen yardım paketindeki ağlatan not!

Elazığ’da 6.8 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber olurken Ordu'dan Elazığ'a ulaşan yardım paketinden çıkan not herkesi ağlattı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 14:10
Ordu’dan Elazığ’a gelen yardım paketindeki ağlatan not!

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve büyük yıkım yaşatan depremin ardından Türkiye'nin dört bir köşesinden yardım malzemeleri gönderilmeye başlandı. Bölgeye TIR'lar la gönderşlen yardım malzemeleri ekipleri tarafından tüm ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken bir paketin içinden çıkan not oyuyanları duygulandırdı.


Şimdiye kadar 22 kişinin hayatını kaybettiği ve 1000'in üzerinde kişinin de yaralandığı depremde tüm Türkiye, kaybedilen canlara ağlarken depremzedelere gelen yardımlar çığ gibi büyüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Elazığ'a gönderilen bir yardım kutusundan çıkan not ise tüyleri diken diken etti.
Yardım paketinin içinden çıkan ve oyukan herkesi duygulandıran notta şu ifadeler yazıyordu:

“Elazığ'daki depreme çok üzüldük. Bizleri sarsıntısı bile çok korkuttu siz ise yıkımı yaşamışsınız. Canınız yanarsa canımız yanar. Keşke orada olup size kendi ellerimizle yardım edebilsek. O zaman belki içimiz daha rahat ederdi.

Ama havalar soğuk diye hem battaniye koyduk hem de kardeşliğimizle içiniz ısınsın diye size bunu yazmak istedim. Umarım kaybolmaz ve okursunuz. Bizi yanınızda hissedin. Allah sizi çok korusun. Ordu'dan sizler için dua ediyoruz.”

Ordu’dan Elazığ’a gelen yardım paketindeki ağlatan not!

Son Güncelleme: 25.01.2020 14:33
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ElazığDepremOrdu Yardım PaketiMektup
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