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Ordu’nun Kabataş ilçesinde bir mahalle için karantina kararı

Ordu’ya bağlı Kabataş ilçesinde bulunan bir mahallede koronavirüsü vakaları tespit edilmesinin hemen ardında mahalle için karantina kararı alındı.

02 Nisan 2020 Perşembe 10:55
Ordu’nun Kabataş ilçesinde bir mahalle için karantina kararı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde bazı köy ve mahallelerde uygulanan karantina verilerini açıklamış ve 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 şehirdeki 62 belde, köy ve mahalle karantina altına alınmıştı. 

Son olarak Ordu'nun da bu listeye eklenmesi sonrası karantinaya alınan il sayısı 24'e belde, köy, mezra ve mahalle sayısı ise 63'e yükselmşl oldu.

Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi çeşitli sebeplerden dolayı farklı illerden dönüş yapılması sonucu uygulanan test sonuçlarına göre koronavirüsü vakaları tespit edildi.

Test sonuçları pozitif olarak çıkan vatandaşların başka insanlarla temas ettiği sayıların fazla olduğunun da bilinmesi üzerine salgınının kontrol altına almak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda 2 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar mahallede karantina kararı alındığı duyuruldu.

Valilik açıklaması sonrası Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisine giriş ve çıkışlar kapatılırken, Ordu Valiliği, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını da yine yazılı açıklamasında belirtti.


 

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OrduKoronavirüsüKarantinaKabataşElbeyi Mahallesi
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