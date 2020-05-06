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Ormanı yaktı! müebbet hapis aldı

19 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da aydos ormanını PKK terör örgütü adına yakan Yakup Akman hakkında mahkeme kararını verdi.sanık Yakup Akman, müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:54
Ormanı yaktı! müebbet hapis aldı

19 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Aydos ormanında PKK terör örgütü adına yangın çıkaran ve 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alanı kül eden Yakup Akman hakkında mahkeme kararını verdi.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Yakup Akman'ın yangın çıkardığı ve kendisini görenler olduğu fark edince de olay yerinden ayrıldığı anlatılıyordu.

İddianameye göre, olay günü saat 15.51 ile 18.12 arasında Pendik'te olduğu tespit edilen sanık Akman, saat 17.49'da 112 Acil Servis'i, saat 17.50'de ise 110 ve 155'i arayarak Aydos Ormanı'nda yangın başladığı ihbarında bulunmuştu.

Daha sonra yangın, PKK terör örgütüne yakın olan bir sosyal medya hesabından üstlenilmişti. 24 Eylül 2019'da tutuklanan Akman'ın, PKK/KCK terör örgütünün yönlendirmesiyle Aydos Devlet Ormanı'nın yanmasına neden olduğu belirtilmişti.

Devletin birliğini ,ülke bütünlüğü bozmak ve Silahlı terör örgütü faaliyeti çerçevesinde devletin ormanını yakmak" suçundan ceza

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Yakup Akman ilk duruşmada yaptığı savunmasında, olay günü alkol almak için ormanda bulunduğunu ve örgüt üyesi olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetmişti.

Mahkeme tutuklu sanık Yakup Akman hakkında geçtiğimiz günlerde kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık Akman'ı, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçundan müebbet hapis ve "Silahlı terör örgütü faaliyeti çerçevesinde devletin ormanını yakmak" suçundan 25 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

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Müebbet HapisOrmanı Yakan Pkklı
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