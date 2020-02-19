betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119196
ALTIN
314.837
DOLAR
6.0829
STERLİN
7.8639
EURO
6.5622

Osman Kavala, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin görülen davada tahliye edilen Osman Kavala, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 22:23
Osman Kavala, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, gezi parkı olaylarından sonra hakkında açılan dava nedeniyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştı. Dün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkında mahkemeden tahliye kararı çıkmıştı.

Sanıkların üzerine yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilen sanıklardan Osman Kavala Silivri Cezaevi'ndeki tahliyesinin ardından dün akşam saatlerinde tekrar gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kavala'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İş insanı Osman Kavala, buradan Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzGözaltıOsman KavalaAdliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas’ta polisten kaçan firari çatıya kaçtı
Sivas’ta polisten kaçan firari çatıya kaçtı
Gezi Davası mahkeme heyetine HSK soruşturma ve inceleme başlattı
Gezi Davası mahkeme heyetine HSK soruşturma ve inceleme başlattı
İstanbul'da 16 asırlık tarih, iki binanın arasına sıkışıp kaldı
İstanbul'da 16 asırlık tarih, iki binanın arasına sıkışıp kaldı
10 metreden site bahçesine düşen otomobil 2 kişiyi yaraladı
10 metreden site bahçesine düşen otomobil 2 kişiyi yaraladı
Baca temizlerken balkona düştü, yardımına AFAD koştu
Baca temizlerken balkona düştü, yardımına AFAD koştu
Dövülerek darp edilen Ares Özdemir isimli fenomen komadan çıkamadı
Dövülerek darp edilen Ares Özdemir isimli fenomen komadan çıkamadı

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 20 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Rüyada zırh görmek ne demektir? Rüyada zırh görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada ağaç görmek ne demektir? Rüyada ağaç görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı nedir? Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı ve tabiri
Günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Rüyada zarf görmek ne demektir? Rüyada zarf görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada balık görmek ne demektir? Rüyada balık görmenin anlamı ve tabiri
Bim 21 Şubat – 28 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası
Rüyada diş fırçalama görmenin anlamı nedir? Rüyada diş fırçalamanın anlamı ve tabiri
Rüyada asansör görmenin anlamı nedir? Rüyada asansör görmenin tabiri ve anlamı
2020 Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Hangi bankada emekliye promosyon ödemesi ne kadar?
Kuruluş Osman Kongar kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Çelik hakkında bilgiler
Şokta 19 Şubat – 26 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Çocuk parası nasıl alınır? 2020 Çocuk parası başvuru şartları ve başvuru süreci
Zindaşti kelime anlamı nedir? Zindaşti hangi dilde bir kelimedir?
19 Şubat 2020 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Kuruluş Osman Balgay kimdir? Gerçek tarihte Balgay kimdir?
Gelinim Mutfakta'ya hangi eski yarışmacılar geri döndü?
Sağlık Bakanlığı 81 şehirde bulunan hastanelere 12 Bin işçi alımı yapacak!
Afili Aşk neden yok? Dizi bitti mi? Afili Aşk yeni yayın günü ne zaman?
Gerçek tarihte moğol komutanı Balgay Han kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.