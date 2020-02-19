Osman Kavala, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, gezi parkı olaylarından sonra hakkında açılan dava nedeniyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştı. Dün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkında mahkemeden tahliye kararı çıkmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kavala'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
İş insanı Osman Kavala, buradan Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği bildirildi.