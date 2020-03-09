Osman Kavala hakkında casusluk suçlaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Osman Kavala hakkında yeni bir karar alındı. Şüpheli sıfatıyla dosyası incelenen Kavala, 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan tutuklanması istendi ve mahkeme sevk edildi.

"Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçuna istinaeden tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, bir diğer şüpheli sıfatında yer alan Henri Barkey ile şüphe uyandıran ilişkileri Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ekipleri tarafında tespiti yapılarak sonuçları savcılığa sunuldu. Sacvılığa sunulan gerekçe ile birlikyte Osman Kavala'nın "siyasal veya askeri casusluk'' suçundan da tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildiği aktarıldı.

Osman Kavala'nın tutuklu olarak kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinde ifade verdiği belirtilirken ifadesi tamamlandıktan sonra nöbetçi hakimlik kararını açıklayacağı kaydedildi.