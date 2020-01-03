Osmaniye'de korkunç kaza! TIR'dan çıkamayan sürücü yanarak öldü

Osmaniye'nin Bahçe-Düziçi arası Burgaçlı mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Ali Pelit yönetimindeki 27 P 1867 plakalı TIR, TAG otoyolunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

o sırada önünde seyir halinde bulunan tankere çarpan TIR, çarpanın etkisiyle birden alev almaya başladı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Ali Pelit, alevler arasında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kazaya müdahale etiler. alavlerin söndürülmesinin ardından sağlık ekipleri sürücü Pelit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Pelit'in yanan cansız bedeni ambulansla Adli TIP Morguna kaldırılıren kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.



