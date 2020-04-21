Osmaniye'de tarla yüzünden birbirlerini öldürdüler

Osmaniye'de bir tarla iki kişinin hayatına mal oldu. Merkeze bağlı Köyyeri köyünde meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen iki kişi tarla sürme kavgası nedeniyle birbirlerini vurdular.

İddiaya göre, babaları tarafından kuzen olan 70 yaşındaki Hacı Mehmet Usta ile 52 yaşındaki Mustafa Usta,lerinin orada aralarında tartışmaya başladılar. Tartışma kısa sürede büyüyüerek kavhaya dönüştü.

Tarla sürme meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada silahlar çekilirken iki akraba, birbirine tabanca ve av tüfeği ile ateş ettiler.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mustafa Usta'yı Kadirli Devlet Hastanesi'nde, Hacı Mehmet Usta'yı ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Her iki hastanede tedavi altına alınan akrabalar doktorların tüm çabalarına rağmen hayatlarını kaybettikleri bildirildi. Jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.