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ÖSYM Hakim ve Savcı alımı yazılı sınav sonuçları paylaşıldı! Sözlü mülakat tarihi bekleniyor

Hukuk Fakültesi mezunlarının heyecanla bekledikleri ÖSYM Hakim ve Savcı alımı yazılı sınav sonuçları paylaşıldı. Adaylar 2019 yılı Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat alımı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sözlü mülakat tarihleri ne zaman sorusunu gündeme getirdi.

23 Ocak 2020 Perşembe 18:30
ÖSYM Hakim ve Savcı alımı yazılı sınav sonuçları paylaşıldı! Sözlü mülakat tarihi bekleniyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 29 Aralık 2019'da gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı sınavlarına katılan adaylar için beklenen gün geldi. Adayların merakla bekledikleri Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat sınav sonuçları bugün resmi olarak adaylarla paylaştı. Kurumun resmi bir duyuru metni ile haberini verdiği paylaşımın ardından ayrıca bir soru ile ilgili itirazın ardından yanıt düzeltmesi yapıldığı bilgisi paylaşıldı. 20. sorunun cevabının B yerine E olarak güncellendiğinin paylaşılmasının ardından değerlendirme işlemleri de sona erdi.

Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve aday şifrelerini kullanarak görüntüleyebilecekler.

Sözlü mülakat tarihleri ile ilgili olarak ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

Son Güncelleme: 23.01.2020 18:30
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