ÖSYM'den beklenen duyuru! TUS ve STS için başvuru süreci başladı!

Her yıl doktorların uzmanlık alabilmek için ve yurtdışı diploma denkliği için girmeleri gereken sınavlar ÖSYM tarafından ilan ediliyor. Binlerce uzman adayının başvurduğu tus ve STS sınavları için 2020 yılı sınav takvimi de netlik kazandı. ÖSYM'nin güncel paylaşımı ile sınavlar için son başvuru tarihleri netlik kazanırken, başvuru sürecine ilişkin detaylar ise kurumun web sitesinde yer aldı.

Sınav Başvuru Süreci Netleşti

ÖSYM'nin ilanına göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-1. Dönem) başvuruları 3 Ocak-13 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. 13 Ocak gecesi sona erecek başvuruların ardından sınavlar ise 23 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek.

Başvurularını tamamlayan adayların sınav süreci hakkında detayları öğrenmek için kurumun web sitesinde yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Bu adres üzerinden başvurunuzu yapabilir ve kılavuzu inceleyebilirsiniz.