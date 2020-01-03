İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
297.326
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8202
EURO
6.6697

ÖSYM'den beklenen duyuru! TUS ve STS için başvuru süreci başladı!

Uzmanlık adayları için beklenen gün geldi çattı! ÖSYM'den beklenen duyuru resmi olarak yapıldı. Bu kapsamda TUS ve STS için başvuru süreci de başladı. Başvuru işlemleri için son tarih de resmi olarak belli oldu.

03 Ocak 2020 Cuma 18:30
ÖSYM'den beklenen duyuru! TUS ve STS için başvuru süreci başladı!

Her yıl doktorların uzmanlık alabilmek için ve yurtdışı diploma denkliği için girmeleri gereken sınavlar ÖSYM tarafından ilan ediliyor. Binlerce uzman adayının başvurduğu tus ve STS sınavları için 2020 yılı sınav takvimi de netlik kazandı. ÖSYM'nin güncel paylaşımı ile sınavlar için son başvuru tarihleri netlik kazanırken, başvuru sürecine ilişkin detaylar ise kurumun web sitesinde yer aldı.

Sınav Başvuru Süreci Netleşti

ÖSYM'nin ilanına göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-1. Dönem) başvuruları 3 Ocak-13 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. 13 Ocak gecesi sona erecek başvuruların ardından sınavlar ise 23 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek.

Başvurularını tamamlayan adayların sınav süreci hakkında detayları öğrenmek için kurumun web sitesinde yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Bu adres üzerinden başvurunuzu yapabilir ve kılavuzu inceleyebilirsiniz.

Son Güncelleme: 03.01.2020 18:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakarya Üniversitesi'nde büyük üzüntü. Üniversitenin çalışanı hayatını kaybetti.
Sakarya Üniversitesi'nde büyük üzüntü. Üniversitenin çalışanı hayatını kaybetti.
Iraklı kasap sokak ortasında kan akıttı! Şanlıurfa'da tepkiler büyüdü!
Iraklı kasap sokak ortasında kan akıttı! Şanlıurfa'da tepkiler büyüdü!
Yerli otomobil tanıtıldı, sırada markalaşma süreci var. TOGG'un paylaşımı gündemde.
Yerli otomobil tanıtıldı, sırada markalaşma süreci var. TOGG'un paylaşımı gündemde.
Atiye'nin dikkat çeken sahneleri Kenan Doğulu'ya soruldu! Doğulu, Beren Saat hakkında konuştu.
Atiye'nin dikkat çeken sahneleri Kenan Doğulu'ya soruldu! Doğulu, Beren Saat hakkında konuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar gelmeye devam ediyor. İstanbul'da hava durumu gündemde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar gelmeye devam ediyor. İstanbul'da hava durumu gündemde
CHP'li belediyenin uygulaması büyük tepki topladı! İlçeye giren araçlardan para alınıyor
CHP'li belediyenin uygulaması büyük tepki topladı! İlçeye giren araçlardan para alınıyor

Popüler Haberler

2020 işsizlik maaşı ne kadar olacak? 2020 İşsizlik maaşı şartları ve başvuru süreçleri
SGK yapılandırma sorgulama işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
İşsizlik maaşı ile kredi çekilir mi? İşsizlik maaşına kredi veren bankalar
TC ile SGK rapor parası nasıl sorgulanır? Tc kimlik no ile rapor parası sorgulama
E-Devlet ile THY bilet sorgulama nasıl yapılır?
Erken emekli olmak için neler yapılmalı? 2020 Erken emeklilik şartları
Devlet destekli tavuk çiftliği nasıl kurulur? Tavuk çiftliği için devlet destekleri
Senetle araba satan firmalar ve şartları
Atiye dizisi nerede çekiliyor?
Atiye dizisi hangi kitaptan uyarlama?
Diyanet 3 Ocak Cuma Türkiye Geneli cuma hutbesi yayınlandı
Milli piyango bilet sonucu sorgulama - 2020 MPİ bilet numarası ile ikramiye sorgulama - Biletime para, ikramiye çıktı mı?
Anında onaylı kredi veren bankalar
Dualı cuma mesajları 3 Ocak Cuma Whatsapp resimli cuma hadisleri
Yerli otomobil siparişi nasıl verilir? Yerli otomobil ön spariş verme
Bim A101 Şok poşet fiyatları ne kadar oldu? Poşet 30 kuruş mu oldu?
Benimle Söyle Merve Yılmaz kimdir?
Kıdem tazminatı 2020 tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama detayları
Günlük burç yorumları 4 Ocak 2020 Cumartesi - Burcunuza göre gündelik yaşantınızda sizi neler bekliyor?
Engelli raporu ile engelli adına alınan arabayı kimler kullanabilir?
2020 Faizsiz otomobil kredisi yeni yıl kampanyaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.