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Otel kayıtlarında yeni dönem; Kimlik fotokopi uygulaması kaldırılıyor

Otel girişi kayıtlarında otel yönetimi tarafından istenen kimlik fotokopisi uygulaması artık kalkıyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı ile alınan bu karar doğrultusunda müşteri isterse kimliğinin fotokopisini verecek.

12 Ocak 2020 Pazar 12:48
Otel kayıtlarında yeni dönem; Kimlik fotokopi uygulaması kaldırılıyor

2016 yılında yürürlüğe girerek yasallaşan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında otellerin kimlik fotokopisi, kasiyerlerin cep telefonu numarası gibi bilgilerin istenme yetkileri bulunmadığı kararlaştırılmıştı. Kişinin kendi isteği doğrultusunda paylaşma hakkı bulunan bu kanun kapsamında bazı işletmelerin parmak izi din ve ırk bilgileri sorgulama yetkileri de kaldırılmıştı.

Aynı kanun kapsamında otel girişlerinde ptel yönetimi tarafından istenen kimlik fotokopisi uygulamasıda artık  kaldırılıyor. Bundan sora müşteri kendisi istediği takdirde bu bilgileri otel yönetimine verebilecek. Aynı zamanda, söz konusu işletmeler, kişilerin paylaştığı bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden sorumlu ve bu bilgileri güvenli şekilde saklamak zorunda.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca konuyla ilgili bir açıklama yaparak otele gelen tüm misafirlerin kimlik bilgilerini almak ve sistemlerine işlemek zorunda olduklarını çünkü otele giriş yapan tüm misafirlerinin kimlik bilgilerinin otel kırsal bölgedeyse jandarmaya, değilse polise bildirildiğini aktararak otel misafirlerinin kolluk kuvvetleri tarafından da rahatça görüldüğünü ve güvenliğin daha iyi sağlandığını ve görülebiliyor ve kayıt altına alınıyor. Otele gelen misafirin kimliğinin fotokopisinin çekilmesiyle ilgili ise bazı müşteriler izin vermezken, bazıları ise güvendiği için müsaade ediyor.
söyledi.

1 Ocak 2020'den itibaren kanunla ilgili tüm hazırlıklarını yaptıklarını, fakat sürenin 6 ay uzatıldığını öğrendiklerini belirten Atmaca, "Bütün tesis yöneticileri bu konuyla ilgili hazırlıklarını yaptı. Ne yapmamız gerekiyorsa, ona göre hareket edeceğiz. Çok hassas ve büyük cezaların olduğu bir konu. Biz müşterinin bilgilerini alıp, belli bir süre saklayıp, sonra da imha ederiz" diye konuştu.

Kimlik bilgilerini alarak sisteme giriş yapılırken kayıt yaptırılırken de misafirden bilgilerinin alındığına dair bir onay evrakı imzalatıldığını söyleyerek fotokopi alınmasındaki amacın sadece müşteriyi bekletmemek olduğunu ve bilgilerin alındıktan sonra fotokopinin imha edildiğini kaydetti.

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Otel KayıtKimlik FotokopiYeni Uygulama
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