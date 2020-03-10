Otizmli Alper Behrem'i darp eden zanlı hakkında flaş gelişme!

İstanbul Avcılar’da otizmli olan ve yüzde 76 engeli bulunan Alper Behrem, sokakta bir kıza laf attığı gerekçesiyle darp edilerek hastanelik olmuştu. Yaşanan olay sonrası görüntüler sosyal medyada olay olurken otişzmli genci öldüresiye döven O.M. isimli şahıs şikayet üzerine gözaltına alınmıştı.

Dün saat 14.30 sıralarında Cihangir Mahallesinde meydana gelen olayda, evinin önünde bekleyen Taha Alper Behrem, iddialara sokakta otomobiliyle geçen M.O. ve kız arkadaşına seslendi. M.O. ise engelli gencin kız arkadaşına laf attığını öne sürdü ve otomobilinden inerek genci tekme tokat dövmeye başladı. Çevrede bulunanların araya girmesiyle M.O.'nun elinden alınan Alper Behrem'in yüzünde ve boynunda morluklar oluştuğu görüldü.

Şüpheli ve kız arkadaşının olaydan hemen sonra otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenilirken Behrem Ailesi darp raporu alarak çocuklarını darp eden kişiden şikayetçi olduklarını bildirdiler. Şikayet üzerine gözaltına alınan M.O. emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yaşadığı olayı anlatan ve bunları sosyal medyada yayınlayan Taha Alper Behrem, "Boğazımı sıktı. Sonra beni dövdü. Boynumda izler var. Döverken beni demirlere vurdu. Ona, ben engelliyim dedim. Başka ne diyebilirim ki" derken görüntüler gündem oldu.

Olayı soruşturan savcılık makamı ise, ailenin şikayetlerinden vazgeçmemesi üzerine otizmli genci darp eden O.M. hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.M., polis merkezinde ifade verdi. O.M. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.