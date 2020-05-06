Otobüs bileti fiyatlarına kilometre ayarı

Korona virüs ile mücadele sürecinde fırsatçılar her sektörde boy göstermeye devam ediyor. Özellikle şehirlerarası seyahatlerde bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarına yaptıkları fahiş zamlar bakanlığı harekete geçirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Milliyet'e yaptığı açıklamada, yakında yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme uyarınca, bilet fiyatlarına sınırlama getirileceğini söyledi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Bin 600 kilometre için 400 liralık tavan ücret getirileceğini ifade eden Yıldırım, şehirlerarası bütün mesafelerdeki tavan bilet fiyatlarının, bu ücrete göre hesaplanacağını kaydetti. Yıldırım, bu kapsamda Ankara-İstanbul için tavan ücretin de 160 lira olacağını söyledi. 327 şehirlerarası otobüs şirketinin 7 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini hatırlatan Yıldırım, yer yer 18-20 kişiye düşebilen yolcu sayısı nedeniyle zararlarının bin kilometrede 3 bin 600 liraya kadar çıktığını ifade ederek, sürdürülebilir bir fiyatı ilgili kurumlarla görüştüklerini ve bu formülün oluştuğunu kaydetti.

"Otobüslerin yüzde 98'i yatıyor" diyen Yıldırım, şehirlerarası otobüslerin otoyol-köprü ücreti ödememesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla görüşeceklerini bildirdi. Otogar ücretlerinde de indirim istediklerini belirten Yıldırım, araçlar trafiğe çıkmadığı için sigorta poliçelerinde indirim yapılmasını gündeme getireceklerini söyledi.

Transfer araçları haziranı bekliyor

Salgın sonrası normalleşmeyi bekleyen bir diğer taşımacılık sektörü de turistlerin transferlerini sağlayan araçlar. Turizm Taşımacıları Derneği Başkanı Sümer Yığcı, haziranın 10-15'i gibi sezonun başlamasını beklediklerini ifade etti.

"Kaybımız yüzde 60 civarında olacak" vurgulamasını yapan Yığcı, transfer araçlarında da yarı yarıya yolcu alınacağını hatırlatarak, "20 kişi, ancak maliyeti kurtarıyor. Bu sene ayakta kalmak için plan yapıyoruz" dedi.