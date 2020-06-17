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Otobüs biletlerinde tavan fiyatı kararının etkisi görülmeye başladı! Bilet fiyatları düştü

Yaşanan şehirler arası seyahat kısıtlama kararları sonrasında otobüs bilet fiyatlarında ki fahiş artışlar bakanlığı harekete geçirmiş ve tavan fiyat uygulaması getirilmişti. Getirilen kararın etkileri bilet fiyatlarına yansını otobüs bilet fiyatları düşüşe geçti.

17 Haziran 2020 Çarşamba 17:35
Otobüs biletlerinde tavan fiyatı kararının etkisi görülmeye başladı! Bilet fiyatları düştü
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Korona virüs vakalarının görülmesinden sonra hastalığın yayılmasının önüne geçilebilmesi için belirli bir süre şehirler arası seyahat yasakalanmıştı. Normalleşme ile birllikte bu yasak kaldırılmış ve otobüslerde sosyal mesafe kuralı gereği yüzde 50 kapatise ile yolculuklara izin verilmeye başlandı.

Tüm bu önlemlerin alınması sonucun otobüs bilet fiyatlarına yapılan fahiş zamlar bakanlığı harekete geçirmiş ve Bakanlık tarafından tavan fiyat uygulaması devreye alınmıştı.

Alınan bu tavan fiyat kararının etkileri görülmeye başladı ve otobüs bilet fiyatlarında yüzde 50'lere varan düşüşler yaşandı.

İSTANBUL VAN ARASI 400'DEN 200'E DÜŞTÜ


Yaşanan bu süreçler ilgili açıklama yapan otobüs firma yetkisi Nedim Arslan,halktan gelen talepler doğrultusunda bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptıklarını belirtti.Geçtiğimiz süreçte İstanbul'dan Van 'a yapılacak yolcuğun bilet fiyatının 400 lira iken şu anda 200 lira olduğunu vurguladı.Otobüslerde maske takmanın zorunlu olduğunu ve 1 + 1 olacak şekilde yolculuk yaptıklarını sözlerine ekledi.

İSTANBUL KARABÜK ARASI BİLET FİYATINDA YÜZDE 30 İNDİRİM

Bir başka firma yetkilisi ise İstanbul'dan Karabük'e gitmek isteyen yolcular önceden 160 TL öderken şuanda 115 lira ödediklerini söyledi ve yüzde 30'lara varan indirimler yaptıklarını vurguladı.


Son Güncelleme: 17.06.2020 19:10
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