Otobüs şirketleri, 1 Haziran sonrası için yeni kuralları belirlediler

1 Haziran'dan sonra şehirler arası seyahat yasağının kalacak olmasıyla birlikte otobüs şirketleri yolculuk öncesi ve yolculuk sırasında uygulanması gereken yeni hijyen kurallarını uygulamaya aldılar.

Otobüs şirketleri, 1 Haziran sonrası için yeni kuralları belirlediler
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Geçtiğimiz gün yapılan Kabine toplantısının ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehirlerarası seyahat yasağının 1 Haziran tarihinden itibaren kaldırılacağını söylemişti. Bu açıklama sonrasıda ise otobüs şirketlerinde çalışmalar başlatıldı ve yolculuklarda uygulanacak yeni kuralları uygulamaya aldılar.

Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nun (TOF) ortak görüşleri ile birlikte hazırlanan hijyen genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınladı. Yayınlanan genelgeye göre, otogarlarda açılıştan önce tüm alanların ve yüzeylerin temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılması, tuvaletlerde sabun, dezenfektan ve kağıt mendil bulundurulması, el kurutma makineleri kullanılmaması, mola yerlerinde masaların her defasında dezenfekte edilmesi, yemek malzemeleri kaşık çatal bıçak kapalı paketler içinde servis edilmesi gerektiği belirtildi.

Seyatlerde; yolculuk öncesi ve sırasında uygulamaya alınan yeni kurallar şöyle sıralandı:

- Personel kişisel hijyen işlemlerini tamamlayarak maskeyle işbaşı yapacak, ayrıca yüz siperliği kullanacak. Yolcu salonlarında, restoranlarda, girişlerde, çıkışlarda, oturma düzeninde sosyal yaklaşma mesafesi şartları uygulanacak.

- Acentelerde, otogarlarda ve mola yerlerinde yeterli sayıda ateş ölçer bulundurulacak personel ve yolcuları ateş ölçümleri yapılacak. Acente girişinde yolcuların kolayca erişebileceği dezenfektan malzemesi bulundurulacak ve kullanılması için yolcular ikaz edilecek.

- Yolcular maske kullanma konusunda uyarılacak, maskesiz yolculara bilet satışı yapılmayacak, hizmet verilmeyecek. Sosyal yaklaşma mesafesi, maske, dezenfektan ve salgınla ilgili uyarılar için afiş ve panolar yer alacak. Ara duraklardan binen yolcular için aynı işlemler yapılacak.

- Otobüsteki raflara alınan bagajlar dezenfekte edilerek alınacak, büyük hacimli bagajlar otobüs içine alınmayacak. Toplam koltuk kapasitesinin yarısından fazla yolcu olmayacak. Araçlarda tavan havalandırma kapakları yol boyunca açık tutulacak.

- Yolcular iniş ve binişlerde yalnız arka kapıyı kullanacak. Bagaj hizmetlerinde her seferinde değiştirilmek üzere eldiven kullanılacak. Otobüslerde ambalajlı içecekler dışında ikram yapılmayacak, ikramlarla birlikte her yolcuya dezenfektan mendil verilecek.

- Sorumlu yöneticiler, personel ve yolcular için ateş ölçer bulunduracak, personel işbaşı yapmadan önce ateş ölçümü yapılacak. Yolcuların bilet satış noktalarında, servis araçlarına ve otobüslere binmeden önce temassız ateş ölçümleri yapılacak. Ateşi yüksek çıkan yolcular ve personel şüpheli durumlarda yöneticilere bilgi verilerek çalışmaları veya seyahatleri engellenecek ve yasal prosedürler işletilecek.


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